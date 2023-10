Mães Empreendedoras: Leoas rompendo barreiras e superando expectativas

O empreendedorismo feminino tem sido uma fonte de inspiração e transformação na sociedade contemporânea. Mulheres de todas as esferas têm demonstrado uma capacidade notável de liderança, resiliência e inovação, conquistando seu espaço no mundo dos negócios com determinação e paixão. Gostaria de honrar um grupo extraordinário de empreendedoras: as mães.

Como mãe de dois filhos adoráveis, Eva e Enrico, conheço de perto os desafios e as alegrias de ser uma mãe empreendedora. E posso assegurar, com toda a convicção, que nossas filhas e filhos muitas vezes são as leoas inspiradoras por trás de nossos sucessos nos negócios.

No meu caso, minhas crianças foram a inspiração que deu origem à minha marca, Cílios Design, e ao Instituto de Treinamento Érika Aragão. A maternidade me ensinou lições valiosas sobre eficiência, gestão de tempo e definição de prioridades. Não podemos ignorar os desafios que enfrentamos. A jornada de uma mãe empreendedora é repleta de obstáculos, mas também é repleta de recompensas.

Um dos maiores desafios que as leoas empresárias enfrentam é a busca incessante pelo equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal. Encontrar tempo para cuidar dos filhos, gerenciar um negócio e ainda reservar um tempo para si mesma é um verdadeiro malabarismo. A chave reside na organização, na habilidade de delegar tarefas e na busca por apoio quando necessário.

As mães possuem habilidades extraordinárias de multitarefa, tomada de decisões e resolução de problemas, competências essenciais para qualquer empreendedor de sucesso.

Além disso, as mães empreendedoras desempenham um papel crucial no desenvolvimento de suas comunidades. Elas não apenas criam empregos e fomentam o crescimento econômico, mas também servem como modelos inspiradores para seus filhos.

É fundamental lembrar que a força interior dessas leoas é o que as impulsiona a seguir adiante. A resiliência é inspiradora, e é uma lição para todos nós sobre a capacidade humana de superar desafios.