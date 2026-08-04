Live Marketing é estratégia

Durante muitos anos, o Live Marketing foi visto como o “momento da marca”: ativações, ações em festivais, degustações ou estandes em feiras. Iniciativas pontuais, associadas ao calendário de marketing.

Essa visão ficou para trás.

Hoje, as grandes marcas compreenderam que experiência não é complemento da comunicação. É parte da estratégia do negócio.

Vivemos em um mercado em que a atenção se tornou o ativo mais disputado. Conquistar alguns segundos na tela deixou de ser suficiente. O desafio passou a ser conquistar um espaço na memória.

E memória não se compra. Ela se constrói.

É nesse ponto que o Live Marketing ganha protagonismo. Quando uma marca proporciona uma experiência relevante, deixa de falar sobre seus valores e passa a demonstrá-los na prática. O consumidor deixa de ser espectador para se tornar participante. Essa mudança gera conexão emocional, confiança e lembrança.

Dados, inteligência artificial, influenciadores e plataformas digitais ampliam o alcance de cada experiência.

Isso exige maturidade. Experiência não é cenário bonito, brindes ou efeitos especiais. É inteligência de mercado, dados, tecnologia e entendimento do comportamento do consumidor. É integração entre marketing, comercial, operação e comunicação. Acima de tudo, é transformar interação em resultado.

Tenho acompanhado essa evolução de perto. Há 15 anos, iniciamos essa trajetória em um momento em que o mercado ainda enxergava o Live Marketing principalmente pela ótica operacional. Crescemos junto com a transformação do setor e entendemos que nosso papel também precisava evoluir. Hoje, conectamos criatividade à inteligência, tecnologia, planejamento e dados, sempre alinhados a objetivos concretos de negócio.

Acredito que vivemos um dos momentos mais promissores do Live Marketing no Brasil. As empresas entenderam que não basta aparecer. É preciso gerar significado, construir relacionamento e entregar valor.

A experiência continua sendo o diferencial mais difícil de replicar. As marcas relevantes serão aquelas capazes de transformar cada encontro em relacionamento, cada experiência em lembrança e cada conexão em resultado.

Andrea Monteiro é empreendedora