Liderar no marketing é formar, não controlar

A liderança no marketing ainda é, muitas vezes, confundida com controle. Em um cenário dinâmico, orientado por dados, prazos e múltiplos canais, é comum ver gestores centralizando decisões, revisando cada entrega e tentando acompanhar todos os movimentos da equipe. Esse modelo, além de ultrapassado, reduz a agilidade e compromete a inovação, dois pilares essenciais para resultados consistentes na área.

Na prática, o verdadeiro papel do líder de marketing é desenvolver pessoas capazes de pensar estrategicamente e agir com autonomia. Liderar, nesse contexto, é criar um ambiente onde criatividade, análise e execução caminham juntas. Isso exige clareza de objetivos, alinhamento com indicadores e, sobretudo, confiança no time para testar, ajustar e evoluir campanhas com inteligência. Também envolve saber lidar com erros como parte natural do processo, transformando falhas em aprendizado e não em punição.

Equipes de marketing de alta performance não dependem de supervisão constante. São formadas por profissionais preparados para interpretar dados, tomar decisões rápidas e responder às mudanças do mercado. Esse nível de maturidade é construído com orientação, feedback contínuo e uma liderança que incentiva o protagonismo. Além disso, a troca entre áreas e a abertura para diferentes perspectivas fortalecem ainda mais a capacidade de inovação e tornam os resultados mais consistentes ao longo do tempo.

Formar profissionais capazes de conduzir estratégias e entregar resultados exige intencionalidade. É um processo que envolve capacitação, troca e visão de longo prazo. Mais do que aprovar peças ou validar campanhas, o líder precisa desenvolver pensamento crítico, responsabilidade e autonomia em cada integrante da equipe. No fim, liderar não é sobre controle, é sobre legado. É sobre preparar pessoas para irem além, inclusive sem você. Esse é o verdadeiro diferencial das lideranças contemporâneas, que entendem que seu maior resultado está na evolução do time que constroem ao longo do tempo. Isso fortalece resultados sustentáveis no longo prazo e impulsiona a inovação contínua nas equipes.

Raphaela Sobral é gerente de marketing