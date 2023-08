Lei da Ficha Limpa, 10 anos

Governos, parlamentos e líderes políticos eleitos em eleições livres e soberanas, com a responsabilidade de trabalhar para honrar os votos recebidos, têm o dever de ouvir movimentos sociais organizados, as instituições representativas e as ruas. É assim que, democraticamente, transformamos suas demandas em novas leis, ou atualizamos legislações existentes com a realidade presente em novas relações sociais provenientes da evolução que todas as Nações experimentam. Quando há retrocessos e direitos são revogados ou restringidos, é por que a liberdade e a democracia também foram, como nas ditaduras.

Um exemplo dessa evolução e desse compromisso completou 10 anos neste 2023, que foi o aperfeiçoamento da primeira versão Lei da Ficha Limpa, aprovada em 2010. Então como Senador, tive a honra, como líder da bancada do MDB, de ser o relator da PEC que estendeu a Lei da Ficha Limpa para cargos públicos em toda a administração, ou seja para cargos nos níveis federal, estadual e municipal. Em acordo com as demais lideranças, fizemos um substitutivo para que a Ficha Limpa passasse a ser uma exigência para o ingresso no serviço público, seja em emprego, cargo efetivo ou cargo comissionado para os poderes Executivo, Judiciário e Legislativo.

No campo eleitoral, também dávamos esse fundamental passo para aperfeiçoar a administração pública e, consequentemente, o processo eleitoral e a representatividade parlamentar. Desde então, qualquer cidadão brasileiro ou estrangeiro que se encontre em situação de inelegibilidade, isto é, já condenado definitivamente por órgão colegiado, não poderá exercer cargo público. Além disso, servidores efetivos condenados serão obrigados a entregar o cargo, e não apenas os comissionados. Foi um claro e efetivo compromisso com a transparência e com o exercício da cidadania. Pois a Lei passou a prever, como casos de inelegibilidade, além dos crimes eleitorais, os crimes contra a economia popular, a fé pública, a administração pública, o patrimônio público e privado, o meio ambiente, e contra a vida e a dignidade sexual.

São medidas dessa natureza que resgatam e mantêm a eficiência, a moralidade, a transparência e a responsabilidade na administração de bens e valores públicos, em última instância, o respeito à população que paga impostos para manter os serviços públicos.

Eunício Oliveira é deputado federal pelo MDB