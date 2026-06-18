Legado da Copa: Ciência na Reabilitação

Estamos em plena atmosfera da Copa do Mundo de 2026. Enquanto os olhares se voltam para o desempenho dos craques em campo, nos bastidores, a Fisioterapia trabalha incansavelmente para garantir o ápice da performance humana. O Brasil consolidou-se como uma potência global nessa área, e um dos maiores marcos dessa excelência foi a recuperação histórica de Ronaldo Fenômeno, conduzida por Nilton Petrone, o "Filé". Aquele feito, que permitiu ao craque retornar aos gramados e brilhar novamente, provou que a ciência aliada à técnica rigorosa pode superar prognósticos tidos como impossíveis.

Entretanto, esse legado de inovação não pertence apenas aos gramados internacionais; ele está presente em nosso cotidiano. No Ceará, vivemos uma realidade de excelência em que o conhecimento gerado no esporte de elite beneficia diretamente toda a população. O que antes era tecnologia restrita a grandes seleções, como a termografia para detectar focos inflamatórios, a análise biomecânica computadorizada e protocolos avançados de recovery (recuperação acelerada), hoje faz parte do arsenal terapêutico em consultórios e clínicas cearenses.

A fisioterapia é considerada hoje indissociável do atleta de alto rendimento e nos ensina que o segredo do sucesso está na prevenção e na individualização do cuidado. Identificar um desequilíbrio muscular ou uma falha de movimento antes que se tornem uma lesão é o que garante a longevidade física, seja para um atleta em campo ou para um cidadão em suas atividades diárias. No Ceará, o Crefito-6 atua firmemente para garantir que essa evolução tecnológica chegue à sociedade com segurança, ética e por meio de mãos qualificadas.

A ciência que brilha na Copa do Mundo é a mesma que deve zelar pela sua saúde e qualidade de vida. Ao buscar atendimento, certifique-se de estar sob os cuidados de profissionais registrados. A modernidade é nossa aliada, mas o olhar clínico humano e especializado é o que verdadeiramente transforma a reabilitação em bem-estar.

Jacques Esmeraldo é presidente do Crefito-6