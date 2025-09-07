Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Inteligência Artificial e processo

Escrito por
Valdélio Muniz producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Jornalista
Legenda: Jornalista

A Inteligência Artificial (IA) está cada dia mais presente em todos os espaços e contextos (pessoais e profissionais) da vida humana. Nem por isso deve ser vista como panaceia (solução para todos os problemas). Quando a IA é posta no “altar” das decisões administrativas e endeusada como único e infalível meio de aperfeiçoar procedimentos, atesta-se o desprezo à incapacidade dos seres humanos de darem qualquer passo sem ela. Em processos judiciais, os riscos devem ser cuidadosamente ponderados.

O Judiciário se vê pressionado pela demanda processual crescente (chamado excesso de litigância) e não deve ignorar o anseio de cidadãos e empresas por respostas mais rápidas e eficazes. Nem por isso, quantidade de julgamentos e encurtamento de prazos devem ser metas alcançáveis a qualquer custo, sobretudo o de comprometer a qualidade das decisões que entrega.

É cômodo afirmar, por mero desencargo de consciência, que a IA deve ser mera ferramenta de auxílio à melhoria das rotinas de trabalho, mas nunca substituir o dever do servidor e do magistrado de conferência e sistematização de informações para que a análise justa dos casos não seja comprometida. É óbvio de quem é esse dever. Mas convém não induzir a que todos façam uso como se geral seja a ininteligência humana, numa mera conformação ou acomodação.

Quem já analisou processos judiciais sabe que há diferentes graus de complexidade, até quando pedidos e causas de pedir são iguais. Nem tudo que parece o é obrigatoriamente. Não se trata de, seduzido pela tentação de agilidade que a IA oferece, apenas precisar conferir decisões similares por ela indicadas diante de um caso “analisado”. Os vários erros divulgados vez em quando em redes sociais servem de alerta. Há detalhes que, em meio a processos extensos, podem passar despercebidos pela IA, mesmo se suficientes para exigir entendimentos (decisões) distintos de certos “padrões”.

Contextos de fatos e elementos probatórios particulares requerem, por vezes, indispensável atenção humana e olhar diferenciado para entender seu sentido e apontar seus efeitos. Além disso, algoritmos não existem por si só. São produzidos (e alimentados) por humanos que, voluntária ou involuntariamente, podem comprometer a suposta neutralidade atribuída ingenuamente por alguns à IA e levar a resultados contaminados por cargas discriminatórias indevidas. A pressa é inimiga da perfeição.

Valdélio Muniz é jornalista
 

Jornalista
Colaboradores

Inteligência Artificial e processo

Valdélio Muniz
Há 2 horas
João Appolinário é empreendedor
Colaboradores

Educação empreendedora: o que não se aprende na escola

João Appolinário
Há 2 horas
Jornalista
Colaboradores

Um cearense em Harvard

Gilson Barbosa
Há 2 horas
Valéria Corriça é fisioterapeuta
Colaboradores

Gestão Hospitalar Pós-COVID-19: aprendizados e perspectivas futuras

Valéria Corriça
06 de Setembro de 2025
Professor aposentado da UFC
Colaboradores

História: São Francisco de Assis

Gonzaga Mota
06 de Setembro de 2025
Kaline Ferraz é dermatologista
Colaboradores

Melasma e os cuidados essenciais com a pele

Kaline Ferraz
05 de Setembro de 2025
Tatiana Veras é advogada
Colaboradores

Documentação médica e segurança jurídica

Tatiana Veras
05 de Setembro de 2025
Gilvando Figueiredo Junior é advogado
Colaboradores

A riqueza "esquecida"

Gilvando Figueiredo Junior
04 de Setembro de 2025
Manoela Abreu é psicopedagoga
Colaboradores

Protagonismo estudantil

Manoela Abreu
03 de Setembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Homenagem a Luis Fernando Veríssimo - o nosso Analista de Bagé

Gregório José
03 de Setembro de 2025
Consultor pedagógico e professor
Colaboradores

Educação: dívida externa

Davi Marreiro
02 de Setembro de 2025
Tatyane Luncah é empresária
Colaboradores

As 5 competências que diferenciam uma empresária na nova economia

Tatyane Luncah
02 de Setembro de 2025
Ginecologista e especialista em medicina reprodutiva
Colaboradores

Tecnologia, ética e os limites da ciência

A ciência salva vidas. Mas, sem ética, perde o rumo. O avanço é inevitável. Cabe à sociedade e aos legisladores definir limites claros para que o futuro não se torne um experimento perigoso

Daniel Diógenes
01 de Setembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Nem tudo é acúmulo de funções

Desvio de função se dá quando a atividade cumprida pelo trabalhador numa empresa é diferente daquela contratada

Redação
01 de Setembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

O óbvio ululante da miséria salarial

Gregório José
31 de Agosto de 2025
Laís Albuquerque é advogada
Colaboradores

Agosto Lilás e as vozes silenciadas das mães atípicas

Laís Albuquerque
31 de Agosto de 2025
Professor aposentado da UFC
Colaboradores

História: Dois filósofos

Gonzaga Mota
31 de Agosto de 2025
Sheron Mendes é bióloga
Colaboradores

Infância conectada: um terreno onde a inocência é negociada em cliques

Sheron Mendes
30 de Agosto de 2025
Hugo Garbe é professor
Colaboradores

O que o Brasil precisa aprender com os tarifaços para não ser refém de outros países?

Hugo Garbe
30 de Agosto de 2025
Tiago Bezerra é auditor
Colaboradores

Os 7 desafios do varejo brasileiro

Tiago Bezerra
29 de Agosto de 2025