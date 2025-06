Inovar para governar: o Brasil que aprende com suas cidades

Participei esta semana do lançamento da RIL – Rede de Inovação Local no Brasil, na sede da Fundação Lemann. A iniciativa, com apoio da Vélez Reyes + e da própria Fundação, busca fortalecer lideranças públicas a partir do que há de mais concreto e desafiador na democracia: a gestão municipal.

A fundadora da RIL, Delfina Irazusta, compartilhou algo simples, mas poderoso: tudo começou reunindo oito prefeitos argentinos para resolver um problema comum. Foi o início de uma metodologia colaborativa de inovação, baseada em escuta, confiança e experimentação. Cidades, afinal, são os verdadeiros sandboxes do setor público. É ali, no cotidiano das ruas, que se testam políticas, se erram caminhos e se constroem soluções.

Inspirado por essa mesma lógica, lideramos no Brasil a criação da InRede – Rede Brasileira de Institutos de Planejamento, e o DesiguaLab – um acelerador de políticas públicas voltado à redução de desigualdades, com foco em alto impacto e baixo custo. Ambos partem da convicção de que a cooperação entre governos, técnicos e comunidades é o que gera inovação — especialmente nos territórios mais vulneráveis.

A chegada da RIL ao Brasil reforça esse ecossistema. A rede quer identificar lideranças locais que já estão inovando, mesmo sem visibilidade. E criar, a partir disso, uma comunidade nacional de aprendizagem e reconhecimento. Como dizia Everett Rogers, toda sociedade tem seus inovadores. São poucos, mas fazem a diferença.

Fortaleza, que já investiu em planejamento de longo prazo com o Fortaleza 2040 e em redes de inovação pública como o ÍRIS, está pronta para essa conversa. No Nordeste, sabemos o valor da colaboração — e da criatividade como resposta à escassez.

Ao integrar o conselho consultivo da RIL Brasil, sigo acreditando: o Brasil que sonhamos será construído cidade por cidade. Em rede. Com coragem e imaginação