Inovação para a saúde do futuro

Em um setor tão desafiador e dinâmico quanto o da saúde, inovar deixou de ser uma escolha e tornou-se uma urgência. Em tempos de transformação digital acelerada, iniciativas de inovação têm se consolidado como ferramentas estratégicas para garantir não apenas eficiência operacional, mas também a humanização e a sustentabilidade do cuidado.

Hackathons, feiras tecnológicas, programas de ideias e laboratórios de inteligência artificial vêm ocupando espaços cada vez mais relevantes nas organizações que buscam repensar o cuidado com a saúde. Eventos como maratonas de inovação têm estimulado o empreendedorismo interno, colocando os próprios profissionais como protagonistas na criação de soluções para desafios reais: da gestão de medicamentos ao combate a fraudes e ao aprimoramento da experiência do paciente.

A cultura da inovação, quando fortalecida, promove o engajamento das equipes, valoriza a informação compartilhada e acelera o desenvolvimento de soluções com impacto direto na vida das pessoas. Programas internos de ideias, por exemplo, não apenas ouvem quem está na linha de frente do cuidado, mas canalizam esse conhecimento em projetos estruturados, com apoio técnico, mentoria e até a construção de protótipos viáveis para testes.

Outro exemplo promissor é o uso da inteligência artificial no desenvolvimento de sistemas de apoio à decisão e automação de processos. A adoção de ferramentas como copilotos de programação tem aumentado a produtividade e a qualidade das entregas de TI, liberando equipes para focar em iniciativas estratégicas, não só no sistema de saúde, mas de um modo geral.

Inovação não é sobre tecnologia por si só. É sobre enxergar novas maneiras de cuidar, sempre com o paciente no centro desta atenção. Promover encontros entre profissionais da saúde e do ecossistema como um todo cria pontes essenciais para transformar ideias em soluções concretas.

Em um cenário de aumento na demanda por serviços de saúde, envelhecimento da população, incorporação de novos medicamentos e tecnologia, conjugados com a necessidade de sustentabilidade do setor, inovar é investir em um modelo de atenção mais ágil, conectado e centrado no paciente. É garantir um cuidado mais apropriado, oportuno e que o custo efetividade esteja garantido para todos. É este o futuro que precisamos construir, com criatividade, colaboração e coragem.

Flávio Ibiapina é diretor administrativo-financeiro