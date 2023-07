Indústria cearense segue se reinventando

Nas últimas décadas, o estado do Ceará tem se destacado como um importante centro industrial no Brasil. Com um espírito empreendedor e uma visão voltada para o futuro, a indústria cearense tem passado por um processo de reinvenção, impulsionado por inovação, diversificação e investimentos estratégicos.

Para entender a remodelação da indústria cearense, é fundamental analisar o contexto econômico do estado. Nos últimos anos, o Ceará tem apresentado um crescimento consistente, alavancado por setores-chave como o turismo, serviços e, principalmente, a indústria. O estado tem se esforçado para diversificar sua base industrial, reduzindo a dependência tradicional de setores como têxtil, calçadista, alimentício e construção civil, e buscando novas áreas de negócios, como tecnologia, metal mecânico, setor químico, energias renováveis e logística.

Em um mercado global tão competitivo como o de hoje, é imprescindível que a indústria estadual crie soluções para seguir crescendo de forma sustentável. Quem não buscar alternativas para se reinventar no setor onde atua poderá ficar para trás. Um exemplo dessa nova estratégia em solo cearense são os novos polos industriais do estado, como o Pólo Químico de Guaiúba que já está em operação e o Polo Multisetorial de Maranguape, que está em fase de implantação. Além desses, existem mais dois em negociação, são eles: o polo industrial de Maracanaú e o de Redenção. Esse modelo industrial é utilizado em países desenvolvidos, que tem a finalidade de otimizar processos de logística e deslocamento, sendo um facilitador tanto para as empresas como para os funcionários.



A Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) tem tido um papel ímpar para fortalecer a nossa indústria, com desenvolvimento de projetos, articulações e execuções de ideias para fomentar essa área tão importante para a economia estadual. Esse fortalecimento da cadeia industrial beneficia a todos, desde a pequena, média e grande empresa, como o trabalhador, que passou a ter mais opções de emprego. Que possamos seguir nesse caminho próspero, aproveitando as oportunidades de hoje e planejando as possibilidades do futuro.



Marcos Soares é presidente do Centro Industrial do Ceará (CIC)