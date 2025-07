Inclusão que transforma

A inclusão só se torna real quando sai do discurso e chega onde mais importa: na vida das pessoas. Foi com esse olhar que nasceu o Meu Mundo Colorido, um programa que, ao longo de quase três anos, tem transformado a rotina de centenas de crianças e adolescentes com deficiência em Nova Russas.

Mais do que um projeto social, é um espaço de acolhimento, cuidado e desenvolvimento, onde cada família encontra apoio, respeito e oportunidade. Hoje, com 598 inscritos e seus respectivos acompanhantes, oferece um tratamento humanizado com diversas especialidades.

Em uma sede própria, garantimos atendimentos gratuitos com uma equipe multidisciplinar formada por psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, neuropediatras, terapeutas ocupacionais, nutricionistas, educadores físicos, intérpretes de Libras, dentre outros.

Mais da metade do público atendido é autista, mas também recebemos pequenos com deficiência intelectual, paralisia cerebral, surdez, cegueira e síndrome de Down. Cada um deles encontra, no programa, estímulos para desenvolver suas habilidades e apoio integral para enfrentar os desafios.

Sabemos que incluir de verdade é ir além do atendimento: é cuidar das mães, dos pais, das famílias. É por isso que o Meu Mundo Colorido também oferece suporte emocional, escuta e acolhimento. Porque quando o poder público se compromete de verdade, a inclusão deixa de ser discurso e passa a ser prática. E é assim, com ações concretas, que vamos continuar colorindo o futuro da nossa cidade.

Giordanna Mano é prefeita de Nova Russas