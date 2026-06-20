IA redefine o futuro da odontologia

A inteligência artificial deixou de ser uma tecnologia do futuro para se tornar uma realidade cada vez mais presente na odontologia. Embora muitas pessoas associam a IA a robôs ou sistemas complexos, a verdade é que ela já está transformando a forma como os dentistas diagnosticam, planejam e executam tratamentos, trazendo mais precisão, previsibilidade e segurança para profissionais e pacientes.

Pesquisas realizadas por instituições de referência mundial demonstram que sistemas de inteligência artificial conseguem identificar alterações em exames radiográficos com níveis de precisão superiores a 90%. Na prática, essas ferramentas funcionam como uma segunda análise clínica, auxiliando o cirurgião-dentista na identificação de cáries, perdas ósseas, infecções e outras condições que podem passar despercebidas em estágios iniciais.

Além de apoiar o diagnóstico, a IA também facilita a comunicação com o paciente. Hoje, softwares inteligentes conseguem destacar automaticamente regiões de interesse nas radiografias, tornando mais simples a compreensão do problema e aumentando a confiança durante a tomada de decisão sobre o tratamento.

Outra aplicação que tem revolucionado a odontologia estética é o desenho digital do sorriso. Utilizando inteligência artificial e tecnologias de escaneamento facial e intraoral, é possível simular diferentes resultados antes mesmo do início do tratamento. Em procedimentos como facetas e lentes de contato dental, por exemplo, o paciente consegue visualizar previamente como ficará seu novo sorriso, enquanto o profissional ganha mais previsibilidade e precisão na execução.

A IA também vem acelerando os processos laboratoriais. Sistemas avançados são capazes de desenhar digitalmente dentes, próteses, placas e guias cirúrgicos em três dimensões, reduzindo etapas manuais e aumentando a rapidez na produção. Além disso, essas plataformas conseguem simular diferentes possibilidades terapêuticas, auxiliando o dentista na escolha da solução mais adequada para cada caso.

Mas talvez o aspecto mais importante dessa transformação seja compreender que a inteligência artificial não substitui o cirurgião-dentista. A tecnologia é uma ferramenta de apoio. Ela processa informações, identifica padrões e amplia a capacidade analítica do profissional. A decisão final, o planejamento individualizado e o cuidado humanizado continuam sendo responsabilidades exclusivamente humanas.

O futuro da odontologia será marcado pela integração entre tecnologia e sensibilidade clínica. Quanto mais inteligentes forem as ferramentas, mais valioso será o papel do profissional capaz de interpretar dados, compreender pessoas e transformar inovação em saúde. A inteligência artificial não veio para substituir o dentista. Veio para torná-lo ainda mais preciso, eficiente e preparado para os desafios da odontologia moderna.

Davi Cunha é cirurgião-dentista