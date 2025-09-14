Algumas considerações sobre José Humberto Mendonça. Incluído no rol dos amigos de Humberto, considero-o um homem realizado em todos os aspectos da vida. Humberto nasceu na progressista cidade de Brejo Santo, aonde viveu a sua infância. Com a transferência dos seus pais para Juazeiro do Norte, na Terra do Padre Cícero Humberto viveu a adolescência e juventude. Juazeiro do Norte foi importante para aprimorar o idealismo político de Humberto, pois foi lá que se abriu um leque de oportunidades para ele desenvolver sua inteligência e espírito de liderança.

Seu pai, Aurino Mendonça, era um pequeno comerciante, muito bem relacionado com a elite e as pessoas simples de Juazeiro. Depois das aulas, Humberto ajudava o pai no comércio. Em Juazeiro, Humberto foi presidente do Centro Estudantil da cidade e foi o escolhido para ser orador da turma no Tiro de Guerra, quando serviu ao Exército Brasileiro. Em 1962 com apenas 22 anos, Humberto Mendonça, foi um dos fundadores do Rotary Clube de Juazeiro. Em 5 de Junho de 1965 casou-se com Maria Antonieta, filha do casal Antônio Alves de Morais Junior e Isabel. Bezerra. Passou, então, a residir em Crato, administrando com o sogro uma usina de beneficiamento de algodão. Deste casamento, que dura até hoje, nasceram seus filhos: Isa Daniele, Cibelle Maria, Cristina e Humberto Antônio. Hoje, Humberto reside em Fortaleza, onde aumentou seu círculo de amizades a exemplo do que fez quando morou em Juazeiro do Norte e Crato.

Ao Crato Humberto dedicou o melhor do meu idealismo. Foi empresário bem-sucedido. Prestou serviços à comunidade, através do Rotary Clube do qual foi Presidente. Também exerceu, por muito tempo, a presidência da Associação Comercial de Crato. Fundo e exerceu a presidência da Associação dos Maquinistas de Algodão do Nordeste (Amane). Militou na política partidária, onde entrou limpo e saiu limpo. Exerceu o mandato de vice-prefeito de Crato. Não só. Em Crato colaborou ativamente com a imprensa falada e escrita. Na mídia caririense atuou como formador de opinião.

Foi em Crato onde produziu artigos e reportagens para os jornais do Cariri, Fortaleza e até de São Paulo, sempre abordando temas com um viés crítico na defesa do progresso econômico do Ceará. Humberto ainda exerceu vários mandatos de delegado da FIEC – Federação da Indústria do Estado do Ceará, para a região do Cariri. Foi em Crato onde ele publicou seu primeiro livro – “As lições do Tempo e minhas paixões” – no qual consta artigos das suas experiências como empresário de algodão, como político e representante de entidades de classe.

Humberto foi um grande amigo do cantor e compositor Luiz Gonzaga, o “Rei do Baião”. Naquela época Humberto foi também proprietário rural no município de Exu (em Pernambuco) e era conselheiro e homem de confiança de Luiz Gonzaga. Humberto integrou-se de tal modo à vida de Exu, que, junto com Gonzagão, auxiliou as lideranças políticas pernambucanas na busca da paz para aquela cidade. Como é sabido, Exu vivia entre conflitos e mortes, envolvendo membros das duas mais importantes famílias exuenses. Seu trabalho foi reconhecido, chegando a Câmara de Vereadores a conceder a Humberto Mendonça o título de “Cidadão de Exu”.

Encerro, falando um pouco sobre as atividades políticas de Humberto. Este sempre teve como meta introduzir novos métodos políticos na cidade de Crato. Para tanto nunca exerceu nem praticou os velhos e reprováveis costumes da velha e desgastada política de clientelismo. Deu provas de ser um político bem-intencionado, portador de ética inegociável, com valores sólidos e um compromisso genuíno com o bem-estar social e a justiça para todos. Priorizei o senso coletivo e a responsabilidade social, defendendo o interesse público acima de interesses privados e defendendo leis que resultassem numa sociedade mais justa e equitativa.

Recentemente, Humberto lançou na FIEC seu segundo livro: "Brasil Apesar de Tudo – Por falta de um grito se perde uma boiada”. Na obra, analisou o triste cenário político-econômico do Brasil, nos dias atuais. Hoje, residindo em Fortaleza, Humberto cultiva todas as amizades que construiu no Cariri, e, paralelamente, ampliou seu círculo social com novos amigos na capital do Estado. Como se vê, Humberto é um homem abençoado por Deus. É uma pessoa feliz e realizada. Por tudo isso, Louvado seja Deus!

Armando Lopes Rafael é historiador