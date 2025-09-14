Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Humberto Mendonça

Escrito por
Armando Lopes Rafael producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Armando Lopes Rafael é historiador
Legenda: Armando Lopes Rafael é historiador

Algumas considerações sobre José Humberto Mendonça. Incluído no rol dos amigos de Humberto, considero-o um homem realizado em todos os aspectos da vida. Humberto nasceu na progressista cidade de Brejo Santo, aonde viveu a sua infância. Com a transferência dos seus pais para Juazeiro do Norte, na Terra do Padre Cícero Humberto viveu a adolescência e juventude. Juazeiro do Norte foi importante para aprimorar o idealismo político de Humberto, pois foi lá que se abriu um leque de oportunidades para ele desenvolver sua inteligência e espírito de liderança.

Seu pai, Aurino Mendonça, era um pequeno comerciante, muito bem relacionado com a elite e as pessoas simples de Juazeiro. Depois das aulas, Humberto ajudava o pai no comércio. Em Juazeiro, Humberto foi presidente do Centro Estudantil da cidade e foi o escolhido para ser orador da turma no Tiro de Guerra, quando serviu ao Exército Brasileiro. Em 1962 com apenas 22 anos, Humberto Mendonça, foi um dos fundadores do Rotary Clube de Juazeiro. Em 5 de Junho de 1965 casou-se com Maria Antonieta, filha do casal Antônio Alves de Morais Junior e Isabel. Bezerra. Passou, então, a residir em Crato, administrando com o sogro uma usina de beneficiamento de algodão. Deste casamento, que dura até hoje, nasceram seus filhos: Isa Daniele, Cibelle Maria, Cristina e Humberto Antônio. Hoje, Humberto reside em Fortaleza, onde aumentou seu círculo de amizades a exemplo do que fez quando morou em Juazeiro do Norte e Crato.

Ao Crato Humberto dedicou o melhor do meu idealismo. Foi empresário bem-sucedido. Prestou serviços à comunidade, através do Rotary Clube do qual foi Presidente. Também exerceu, por muito tempo, a presidência da Associação Comercial de Crato. Fundo e exerceu a presidência da Associação dos Maquinistas de Algodão do Nordeste (Amane). Militou na política partidária, onde entrou limpo e saiu limpo. Exerceu o mandato de vice-prefeito de Crato. Não só. Em Crato colaborou ativamente com a imprensa falada e escrita. Na mídia caririense atuou como formador de opinião.

Foi em Crato onde produziu artigos e reportagens para os jornais do Cariri, Fortaleza e até de São Paulo, sempre abordando temas com um viés crítico na defesa do progresso econômico do Ceará. Humberto ainda exerceu vários mandatos de delegado da FIEC – Federação da Indústria do Estado do Ceará, para a região do Cariri. Foi em Crato onde ele publicou seu primeiro livro – “As lições do Tempo e minhas paixões” – no qual consta artigos das suas experiências como empresário de algodão, como político e representante de entidades de classe.

Humberto foi um grande amigo do cantor e compositor Luiz Gonzaga, o “Rei do Baião”. Naquela época Humberto foi também proprietário rural no município de Exu (em Pernambuco) e era conselheiro e homem de confiança de Luiz Gonzaga. Humberto integrou-se de tal modo à vida de Exu, que, junto com Gonzagão, auxiliou as lideranças políticas pernambucanas na busca da paz para aquela cidade. Como é sabido, Exu vivia entre conflitos e mortes, envolvendo membros das duas mais importantes famílias exuenses. Seu trabalho foi reconhecido, chegando a Câmara de Vereadores a conceder a Humberto Mendonça o título de “Cidadão de Exu”.

Encerro, falando um pouco sobre as atividades políticas de Humberto. Este sempre teve como meta introduzir novos métodos políticos na cidade de Crato. Para tanto nunca exerceu nem praticou os velhos e reprováveis costumes da velha e desgastada política de clientelismo. Deu provas de ser um político bem-intencionado, portador de ética inegociável, com valores sólidos e um compromisso genuíno com o bem-estar social e a justiça para todos. Priorizei o senso coletivo e a responsabilidade social, defendendo o interesse público acima de interesses privados e defendendo leis que resultassem numa sociedade mais justa e equitativa.

Recentemente, Humberto lançou na FIEC seu segundo livro: "Brasil Apesar de Tudo – Por falta de um grito se perde uma boiada”. Na obra, analisou o triste cenário político-econômico do Brasil, nos dias atuais. Hoje, residindo em Fortaleza, Humberto cultiva todas as amizades que construiu no Cariri, e, paralelamente, ampliou seu círculo social com novos amigos na capital do Estado. Como se vê, Humberto é um homem abençoado por Deus. É uma pessoa feliz e realizada. Por tudo isso, Louvado seja Deus!

Armando Lopes Rafael é historiador

Blesser Moreno é sociólogo
Colaboradores

Das calçadas da capital aos encontros do interior: a importância das praças

Blesser Moreno
Há 1 hora
Armando Lopes Rafael é historiador
Colaboradores

Humberto Mendonça

Armando Lopes Rafael
Há 1 hora
Pedro Stelmachuk é advogado
Colaboradores

Do colapso financeiro à injusta criminalização do empresário

Pedro Stelmachuk
Há 1 hora
Professor aposentado da UFC
Colaboradores

História: Gandhi

Gonzaga Mota
13 de Setembro de 2025
Lília Lopes é publicitária
Colaboradores

Como sonhar com o topo se ele parece, o tempo todo, reservado para os homens?

Ainda que elas possuam nível de excelência profissional, atenção e formação superior, a engrenagem que move a indústria insiste em desvalorizá-las salarialmente e deixá-las abaixo na pirâmide hierárquica

Lília Lopes
13 de Setembro de 2025
Susanna Marchionni é empresária
Colaboradores

Nordeste: laboratório vivo para o futuro sustentável das cidades

Susanna Marchionni
12 de Setembro de 2025
Saraiva Júnior é escritor
Colaboradores

Academia de Letras de Senador Pompeu

Saraiva Júnior
12 de Setembro de 2025
Jeftha Amanda é engenheira ambiental
Colaboradores

Sustentabilidade na Saúde

Jeftha Amanda
11 de Setembro de 2025
Leonardo José Peixoto Leal é professor
Colaboradores

35 anos do CDC! De onde viemos, como estamos e para onde vamos?

Leonardo José Peixoto Leal
11 de Setembro de 2025
Ginecologista e especialista em medicina reprodutiva
Colaboradores

Tecnologia, ética e os limites da ciência

Daniel Diógenes
11 de Setembro de 2025
Paula Dantas é especialista em gestão de pessoa
Colaboradores

O alto custo do RH que troca estratégia por assistência emocional

Paula Dantas
10 de Setembro de 2025
Rafael Maia é médico
Colaboradores

Além do diagnóstico: o efeito da neurocirurgia funcional

Rafael Maia
10 de Setembro de 2025
Arthur Frota é empreendedor
Colaboradores

Ceará, polo global de inovação

Arthur Frota
09 de Setembro de 2025
Carlos Átila é contador
Colaboradores

O futuro está no presente da contabilidade consultiva

Carlos Átila
09 de Setembro de 2025
Silvia Freitas é diretora pedagógica
Colaboradores

Alfabetização na idade certa

Silvia Freitas
08 de Setembro de 2025
Luciana Brites é psicopedagoga
Colaboradores

Dia da Alfabetização: Como saber se uma criança está alfabetizada?

Luciana Brites
08 de Setembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Inteligência Artificial e processo

Valdélio Muniz
07 de Setembro de 2025
João Appolinário é empreendedor
Colaboradores

Educação empreendedora: o que não se aprende na escola

João Appolinário
07 de Setembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Um cearense em Harvard

Gilson Barbosa
07 de Setembro de 2025
Valéria Corriça é fisioterapeuta
Colaboradores

Gestão Hospitalar Pós-COVID-19: aprendizados e perspectivas futuras

Valéria Corriça
06 de Setembro de 2025