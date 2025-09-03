Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Homenagem a Luis Fernando Veríssimo - o nosso Analista de Bagé

Escrito por
Gregório José producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Jornalista
Legenda: Gregório José é jornalista

Querido Luis Fernando Veríssimo,

Hoje nos despedaça a confirmação de uma ausência tão abrupta quanto a revelação em “O Analista de Bagé”: risos que acalentavam nossos dias, personificados num gaúcho mordaz capaz de refletir — com fina ironia — a alma do povo. Seu humor afiado e afável foi bálsamo em tempos tensos.

Seu olhar transformou os pequenos absurdos da vida em crônicas que nos faziam lembrar que “quem quase vive já morreu” — e que, por isso mesmo, a vida precisa ser vivida com urgência, coragem e entrega real, jamais no marasmo. Suas palavras guardam verdade e leveza em frasquinhos de sabedoria: “Só acredito naquilo que posso tocar... Só acredito no que posso tocar.” E, ousadamente, você nos lembrava de que “a única pessoa livre, realmente livre, completamente livre, é a que não tem medo do ridículo.”

Ah, como nos encantava esse humor que brotava da vida cotidiana, pontuado por crônicas como “Incidente na casa do Ferreiro”, onde ditados populares se encontravam num manifesto teatral delirante — macacos cuidando de seus próprios rabos, o cego que “não quer ver”, e o mentiroso preso por uma corda invisível de ironia. Era o nosso mundo refletido com trejeitos de fábula, e nós ríamos, ríamos.

E como esquecer suas reflexões em “O Que nos Leva a Escolher uma Vida Morna?”. Ali, você desnuda a frieza dos sorrisos a distância, e nos desafia: “Gaste mais horas realizando do que sonhando, mais fazendo do que planejando, mais vivendo do que esperando.” Um chamado poderoso para que, mesmo diante das pequenas derrotas, a gente erre, tente, erre de novo — mas viva.

Obrigado, Veríssimo, por mostrar que “quem quase morre está vivo; quem quase vive já morreu.” Obrigado por nos fazer rir — e pensar. Obrigado por nos ensinar que a normalidade é, muitas vezes, um caos disfarçado, e que o amor, embora raro de acertar à primeira, sempre vale cada tentativa, cada abraço torto, cada verso vivido.

Você nos deixou, mas suas palavras continuarão presentes, radiantes como sempre foram — imortais na crônica, eternas no riso e no pensamento. E agora, mais do que nunca, seguimos com o coração apertado mas inspirado: porque o humor, esse dom seu maravilhoso, jamais se despedirá.

Até sempre, mestre.

Gregório José é jornalista
Manoela Abreu é psicopedagoga
Colaboradores

Protagonismo estudantil

Manoela Abreu
Há 41 minutos
Jornalista
Colaboradores

Homenagem a Luis Fernando Veríssimo - o nosso Analista de Bagé

Gregório José
Há 41 minutos
Consultor pedagógico e professor
Colaboradores

Educação: dívida externa

Davi Marreiro
02 de Setembro de 2025
Tatyane Luncah é empresária
Colaboradores

As 5 competências que diferenciam uma empresária na nova economia

Tatyane Luncah
02 de Setembro de 2025
Ginecologista e especialista em medicina reprodutiva
Colaboradores

Tecnologia, ética e os limites da ciência

A ciência salva vidas. Mas, sem ética, perde o rumo. O avanço é inevitável. Cabe à sociedade e aos legisladores definir limites claros para que o futuro não se torne um experimento perigoso

Daniel Diógenes
01 de Setembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Nem tudo é acúmulo de funções

Desvio de função se dá quando a atividade cumprida pelo trabalhador numa empresa é diferente daquela contratada

Redação
01 de Setembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

O óbvio ululante da miséria salarial

Gregório José
31 de Agosto de 2025
Laís Albuquerque é advogada
Colaboradores

Agosto Lilás e as vozes silenciadas das mães atípicas

Laís Albuquerque
31 de Agosto de 2025
Professor aposentado da UFC
Colaboradores

História: Dois filósofos

Gonzaga Mota
31 de Agosto de 2025
Sheron Mendes é bióloga
Colaboradores

Infância conectada: um terreno onde a inocência é negociada em cliques

Sheron Mendes
30 de Agosto de 2025
Hugo Garbe é professor
Colaboradores

O que o Brasil precisa aprender com os tarifaços para não ser refém de outros países?

Hugo Garbe
30 de Agosto de 2025
Tiago Bezerra é auditor
Colaboradores

Os 7 desafios do varejo brasileiro

Tiago Bezerra
29 de Agosto de 2025
Rodrigo Martiniano Ayres Lins é professor
Colaboradores

Querem imprimir a dúvida, não o voto

Rodrigo Martiniano Ayres Lins
29 de Agosto de 2025
José Frota Carneiro Neto é advogado
Colaboradores

Publicidade digital sem gafe: divulgar sem ferir a lei

José Frota Carneiro Neto
28 de Agosto de 2025
Luiz Carlos Diógenes de Oliveira é diretor de Cultura e Cidadania da Fundação Sintaf
Colaboradores

Heroína Bárbara bate à porta da LDB

Luiz Carlos Diógenes de Oliveira
28 de Agosto de 2025
Psicólogo
Colaboradores

O papel essencial da Psicologia

A psicologia é uma ciência vasta com diversas áreas de atuação, sendo a psicologia clínica a mais comum e amplamente reconhecida

Luan Teixeira
27 de Agosto de 2025
Jornalista
Colaboradores

O Agosto Lilás

Além das agressões físicas propriamente ditas, existem muitas outras, como as de natureza psicológica, econômica, moral, sexual e patrimonial

Gilson Barbosa
27 de Agosto de 2025
Gerente de recursos humanos
Colaboradores

Redes sociais e IA como aliadas na carreira

O seu perfil no LinkedIn, por exemplo, é muito mais do que um currículo digital, ele é o cartão de visitas que estará disponível 24 horas por dia para recrutadores e empresas

Valéria Mota
26 de Agosto de 2025
Empresário
Colaboradores

Brasil x EUA e a transição energética

Em novembro de 2024, os dois países firmaram um acordo bilateral para impulsionar tecnologias de energia limpa, como hidrogênio verde, biocombustíveis avançados e geração solar e eólica

Patrick Lima
26 de Agosto de 2025
Jornalista
Colaboradores

A roda-viva da inadimplência

Gregório José
26 de Agosto de 2025