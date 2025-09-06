Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

História: São Francisco de Assis

Escrito por
Gonzaga Mota producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Professor aposentado da UFC
Legenda: Professor aposentado da UFC

São Francisco de Assis nasceu em 1181, em Assis de Francesco, converteu-se ao cristianismo em 1206, renunciando aos bens paternos e iniciando uma vida de pregação do Evangelho. A forma da mensagem e do estilo de vida e de apostolado de Francisco causou, num primeiro momento, perplexidade aos seus contemporâneos. Com certeza, Francisco analisou e debateu a religião, a civilização e a sociedade., observando os valores espirituais e materiais.

Sempre valorizou o diálogo, principalmente, mediante as palavras simples, o amor de Deus, a caridade, a cautela dos julgamentos, a firmeza nas resoluções, a fidelidade nas obrigações, a humildade e a sabedoria. Segundo Jacques Le Goff, um dos biógrafos de Francisco, "A fraternidade franciscana, a consagração à pobreza e uma liderança dinâmica alternando a solidão e a inserção social a partir da pregação nas cidades de Úmbria o fixaram como uma das mais cultuadas figuras religiosas do Ocidente". Ainda de acordo com Le Goff, São Francisco seria o santo mais moderno da Igreja por defender a ecologia, o anticonsumismo, a simplicidade, a liberdade de espírito, sendo um feminista de primeira hora na relação com Santa Clara e a ordem das clarissas.

Realmente, São Francisco sempre desenvolveu e estudou uma proposta de paz, o que é visível em sua conhecida oração: "Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz". Acredito que, se fizéssemos uma análise do conteúdo da oração, teríamos um mundo melhor, onde a solidariedade e o amor ao próximo prevaleceriam. É por isso que chamamos essa oração de ecumênica, ou seja, não se conflita com nenhuma outra religião. O mundo está com sede de paz. Como seria bom se nos dias de hoje os líderes mundiais e as pessoas que formam opinião, seguissem o pensamento de São Francisco. Tiremos o ódio de nossos corações e coloquemos o amor.

A seguir, alguns pensamentos de São Francisco: 1. “É morrendo que se vive para a vida eterna”; 2. “Toda a nossa vida deve ser uma constante oração”; 3. “Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível”; 4. “Pregue o Evangelho em todo tempo. Se necessário, use palavras”; 5. “A cortesia é irmã da caridade, que apaga o ódio e fomenta o amor”. 6. “Eu tenho necessidade de poucas coisas, e as poucas coisas de que tenho necessidade, eu tenho necessidade poucas vezes”; 7. “Tudo o que fazemos é uma oração quando é feito com amor”; 8. “A paciência alcança tudo”; 9. “Ninguém é suficientemente perfeito que não possa aprender com o outro, e ninguém é tão imperfeito que não possa ensinar algo ao seu irmão”; 10. “Aqueles que se afastam da verdade, afastam-se da vida”. As frases mencionadas, podem fortalecer a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor, bem como a prudência, a temperança, a fortaleza e a justiça, virtudes morais tão importantes para todos nós.

Gonzaga Mota é professor aposentado da UFC

Valéria Corriça é fisioterapeuta
Colaboradores

Gestão Hospitalar Pós-COVID-19: aprendizados e perspectivas futuras

Valéria Corriça
Há 1 hora
Professor aposentado da UFC
Colaboradores

História: São Francisco de Assis

Gonzaga Mota
Há 1 hora
Kaline Ferraz é dermatologista
Colaboradores

Melasma e os cuidados essenciais com a pele

Kaline Ferraz
05 de Setembro de 2025
Tatiana Veras é advogada
Colaboradores

Documentação médica e segurança jurídica

Tatiana Veras
05 de Setembro de 2025
Gilvando Figueiredo Junior é advogado
Colaboradores

A riqueza "esquecida"

Gilvando Figueiredo Junior
04 de Setembro de 2025
Manoela Abreu é psicopedagoga
Colaboradores

Protagonismo estudantil

Manoela Abreu
03 de Setembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Homenagem a Luis Fernando Veríssimo - o nosso Analista de Bagé

Gregório José
03 de Setembro de 2025
Consultor pedagógico e professor
Colaboradores

Educação: dívida externa

Davi Marreiro
02 de Setembro de 2025
Tatyane Luncah é empresária
Colaboradores

As 5 competências que diferenciam uma empresária na nova economia

Tatyane Luncah
02 de Setembro de 2025
Ginecologista e especialista em medicina reprodutiva
Colaboradores

Tecnologia, ética e os limites da ciência

A ciência salva vidas. Mas, sem ética, perde o rumo. O avanço é inevitável. Cabe à sociedade e aos legisladores definir limites claros para que o futuro não se torne um experimento perigoso

Daniel Diógenes
01 de Setembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Nem tudo é acúmulo de funções

Desvio de função se dá quando a atividade cumprida pelo trabalhador numa empresa é diferente daquela contratada

Redação
01 de Setembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

O óbvio ululante da miséria salarial

Gregório José
31 de Agosto de 2025
Laís Albuquerque é advogada
Colaboradores

Agosto Lilás e as vozes silenciadas das mães atípicas

Laís Albuquerque
31 de Agosto de 2025
Professor aposentado da UFC
Colaboradores

História: Dois filósofos

Gonzaga Mota
31 de Agosto de 2025
Sheron Mendes é bióloga
Colaboradores

Infância conectada: um terreno onde a inocência é negociada em cliques

Sheron Mendes
30 de Agosto de 2025
Hugo Garbe é professor
Colaboradores

O que o Brasil precisa aprender com os tarifaços para não ser refém de outros países?

Hugo Garbe
30 de Agosto de 2025
Tiago Bezerra é auditor
Colaboradores

Os 7 desafios do varejo brasileiro

Tiago Bezerra
29 de Agosto de 2025
Rodrigo Martiniano Ayres Lins é professor
Colaboradores

Querem imprimir a dúvida, não o voto

Rodrigo Martiniano Ayres Lins
29 de Agosto de 2025
José Frota Carneiro Neto é advogado
Colaboradores

Publicidade digital sem gafe: divulgar sem ferir a lei

José Frota Carneiro Neto
28 de Agosto de 2025
Luiz Carlos Diógenes de Oliveira é diretor de Cultura e Cidadania da Fundação Sintaf
Colaboradores

Heroína Bárbara bate à porta da LDB

Luiz Carlos Diógenes de Oliveira
28 de Agosto de 2025