Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Futuro sem motorista

Escrito por
Luiz Gustavo Neves producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Luiz Gustavo Neves é empreendedor
Legenda: Luiz Gustavo Neves é empreendedor

A narrativa de que carros autônomos vão substituir motoristas em poucos anos virou bordão em discursos de inovação. Empresas como a Uber tratam esse horizonte como inevitável e usam-no como vitrine tecnológica. Mas, no fundo, o que sabemos dessa promessa?

Como ficam as questões legais e regulatórias? Quais são as garantias? E, principalmente, como os algoritmos serão otimizados para situações complexas?

No amoso dilema do bonde, formulado originalmente por Philippa Foot e depois popularizado por Judith Jarvis Thomson a situação clássica é: um vagão de bonde desgovernado vai atropelar cinco pessoas. Você pode puxar uma alavanca e desviá-lo, mas isso fará com que ele mate apenas uma pessoa em outro trilho. O dilema serve para explorar questões sobre utilitarismo, dever moral e responsabilidade, mas é extremamente relevante nas discussões sobre automação.

De 2016 a 2018 o MIT, renomada universidade de Massachusetts - EUA, produziu uma pesquisa chamada Moral Machine Project (Projeto Moralidade da Máquina, numa tradução livre), conduzida pelo cientista e professor Iyad Rahwan, com o objetivo de entender perspectivas e julgamentos humanos para buscar como isso poderia (ou deveria) impactar a ética e moralidade na programação de carros autônomos.

Os pesquisadores pediram que as pessoas escolhessem, num cenário de acidente inevitável, quem o carro deveria "salvar". O estudo coletou dados de 40 milhões de cenários e entrevistou pessoas em mais de 230 países, se consagrando como a mais profunda e ampla análise já feita sobre o tema, chegando a resultados muito interessantes.

Por exemplo, houve preferência por salvar mulheres do que homens. Humanos do que animais. Mas as coisas ficaram curiosas quando a equação era incrementada com fatores sociais, culturais e econômicos. Nos EUA e Europa, houve uma clara tendência de que pessoas jovens deveriam ser mais salvas do que idosos, mas em países asiáticos, o resultado foi o inverso. O que fazer numa situação em que de um lado há uma mulher grávida e do outro um grupo de 3 homens adultos?

O Moral Machine não buscava respostas corretas, mas sim mapear como as pessoas realmente pensam, quais seus julgamentos em diferentes cenários e, com isso, chegou à uma conclusão: não existe um consenso universal.

Em outras palavras, não foi possível chegar a um código master sobre a moralidade humana que pudesse ser usada para programação dos carros autônomos porque a ética em IA não pode ser puramente técnica: exige adaptação social, étnica e cultural, que só pode ser definida caso a caso em debate público, com decisões políticas e regulamentação legal.

Isso tudo não deve ser um balde de água fria para os mais empolgados com as possibilidades dessa tecnologia. Tão pouco interpretado como negacionismo, mas apenas que o assunto é mais complexo do que parece e que não devemos atropelar essas etapas.

Afinal, porque trens e metrô que são presos em trilhos e só andam em duas direções ainda tem maquinistas? Porque aviões, ainda tem piloto e co-piloto se já são capazes de decolar, voar e pousar autonomamente há décadas? A resposta é: porque estão transportando vidas humanas. Com essa grande responsabilidade, vem o liability ou responsabilidade.

É tentador imaginar um futuro em que apertamos um botão no celular e um carro, sem motorista algum, nos leva com segurança até o destino. Essa visão de ficção científica inspira otimismo e investimentos bilionários. Mas entre o laboratório e a vida real existe um longo caminho: um caminho feito de legislações ainda inexistentes, de dilemas éticos sem consenso, de responsabilidades que ninguém quer assumir.

Talvez chegue o dia em que a tecnologia e a sociedade caminhem juntas rumo a esse horizonte. Mas até lá, é mais provável que convivamos com uma realidade híbrida: motoristas e máquinas lado a lado, cada um com seu papel. Não porque a tecnologia falhou, mas porque o transporte de vidas humanas exige algo que nenhum algoritmo, até agora, conseguiu oferecer plenamente — responsabilidade.

Por exemplo, este texto não foi escrito por IA, mas foi corrigido e melhorado por ela. No fim, a pergunta não é “quando os carros autônomos substituirão os motoristas?”, mas sim “como a sociedade escolherá conviver com essa tecnologia?”

Luiz Gustavo Neves é empreendedor

Marcio Ribeiro é professor
Colaboradores

A ascensão da Publicidade de conteúdo curto e viral

Marcio Ribeiro
Há 22 minutos
Luiz Gustavo Neves é empreendedor
Colaboradores

Futuro sem motorista

Luiz Gustavo Neves
Há 22 minutos
Jornalista
Colaboradores

Direito e conhecimento

Ao acionar a justiça, o trabalhador, também em regra, somente pode requerer direitos relativos a cinco anos antes da data do ajuizamento da ação

Valdélio Muniz
03 de Novembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Dias do livro e da leitura

O resultado do envolvimento de mestres e familiares com o livro e a leitura, seu incentivo às novas gerações, tenderá sempre ao fomento dessa atividade tão necessária para a assimilação do conhecimento e do entretenimento

Gilson Barbosa
03 de Novembro de 2025
Aldelfredo Mendes é diretor comercial
Colaboradores

Logística no Brasil

Aldelfredo Mendes
02 de Novembro de 2025
Artur Marques é presidente da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo (AFPESP)
Colaboradores

35 anos do SUS

Artur Marques
02 de Novembro de 2025
Fábio Torquato é economista
Colaboradores

O produtor rural brasileiro: entre a preservação e a insegurança jurídica

Fábio Torquato
02 de Novembro de 2025
Thiago Machado é especialista em Suprimentos
Colaboradores

Três meses de tarifas desafiam o Ceará

Thiago Machado
01 de Novembro de 2025
Professor aposentado da UFC
Colaboradores

História: Virgílio Távora

Gonzaga Mota
01 de Novembro de 2025
Filipe Brayan é advogado
Colaboradores

Dama X xadrez: a estratégia perdida do Estado

Filipe Brayan
31 de Outubro de 2025
Haley Carvalho é procurador-Geral de Justiça do Ceará
Colaboradores

Valorização que se constrói

Haley Carvalho
31 de Outubro de 2025
Luana Falcão é empresária
Colaboradores

Como o financiamento direto torna possível o sonho da casa e do terreno

Luana Falcão
30 de Outubro de 2025
Samuel Brasil é educador
Colaboradores

IA na redação: igualdade de oportunidades

Samuel Brasil
30 de Outubro de 2025
Professor da Unifor
Colaboradores

Ação de revisão criminal no STF

Para embasar a primeira resposta jurídica, a legislação que poderá ser consultada é a Lei nº 8.038, de 28 de maio de 1990

Agapito Machado
29 de Outubro de 2025
Saraiva Júnior é escritor
Colaboradores

A cena e o papel

Saraiva Júnior
29 de Outubro de 2025
Silvia Freitas é pedagoga
Colaboradores

Dia nacional do livro: valor da leitura na infância

Silvia Freitas
29 de Outubro de 2025
Consultor pedagógico e professor
Colaboradores

O mundo comum da escola

Davi Marreiro
28 de Outubro de 2025
Thayná Nobre é nutricionista
Colaboradores

Menopausa e alimentação

Thayná Nobre
28 de Outubro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Direito e Filosofia

Vê-se que a noção de justiça é a que se espera presente e aplicável a qualquer dos sentidos atribuíveis ao direito (e às normas que o integram)

Valdélio Muniz
27 de Outubro de 2025
Jornalista
Colaboradores

A Constituição e a justiça social

A chamada “Constituição Cidadã”, como tão bem foi definida por Ulysses Guimarães, consolidou e resguardou direitos fundamentais como a liberdade de expressão, a proibição da tortura e a criminalização do racismo, entre outros

Gilson Barbosa
27 de Outubro de 2025