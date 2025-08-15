Diário do Nordeste
Fortalecimento do turismo marca alta estação no Ceará

O mês de julho de 2025 marcou um dos períodos mais expressivos da alta estação turística no Ceará dos últimos anos. O Estado recebeu cerca de 510 mil turistas, confirmando as previsões e registrando um crescimento de 10,7% em relação ao mesmo período de 2024. A movimentação gerou R$ 3,4 bilhões em renda, considerando setores diretamente envolvidos com o turismo, como hospedagem, alimentação, transporte, receptivo e comércio.

Esse desempenho evidencia a força do turismo como vetor estratégico de desenvolvimento econômico e social para o Ceará. Para além dos números, os resultados refletem a confiança de quem escolhe o Estado como destino de lazer ou negócios. Fortaleza se consolidou como principal porta de entrada, enquanto localidades como Jericoacoara, Canoa Quebrada, Cumbuco, Maciço de Baturité e a região do Cariri mantiveram alta taxa de ocupação e crescimento no tempo médio de permanência dos visitantes.

O resultado alcançado é fruto de uma política pública estruturada, conduzida de forma transversal e integrada pelo Governo do Estado do Ceará. Sob a liderança do governador Elmano de Freitas, o Estado tem atuado de maneira coordenada em frentes estratégicas como promoção turística nacional e internacional, ampliação da conectividade aérea, qualificação profissional, fortalecimento da infraestrutura de acesso e estímulo ao empreendedorismo nas regiões turísticas.

Destaca-se também o trabalho conjunto com o trade turístico, entidades representativas do setor e os municípios cearenses, que têm contribuído ativamente para o fortalecimento da oferta turística regional. Essa articulação tem permitido avançar em direção a um modelo de turismo mais competitivo, diversificado, sustentável e capaz de gerar oportunidades em larga escala.

A malha aérea regional apresentou aumento na movimentação de passageiros, evidenciando a eficiência das ações voltadas à atração de novos voos e à manutenção das rotas existentes.

Estamos no caminho certo. O compromisso é seguir investindo em planejamento, qualificação, inovação e parcerias para que o turismo continue a ser um motor de desenvolvimento sustentável e descentralizado em todas as regiões do Estado.

