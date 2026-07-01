Férias sem dor de cabeça: como evitar o golpe do aluguel por temporada

As férias representam um dos momentos mais aguardados do ano. É a oportunidade de descansar, reunir a família e criar boas lembranças. Mas, para muitas pessoas, o sonho da viagem termina antes mesmo de começar. A cada temporada, aumenta o número de vítimas do chamado "golpe do aluguel", uma fraude que causa prejuízos financeiros e muita frustração.

O roteiro costuma ser sempre o mesmo. O interessado encontra na internet um imóvel aparentemente perfeito: casa com piscina, churrasqueira, localização privilegiada e um preço irresistível. Após uma negociação rápida, feita exclusivamente pela internet, realiza o pagamento do sinal ou até mesmo do valor integral da hospedagem. Somente quando chega ao destino descobre que o imóvel não existe, nunca esteve disponível para locação ou sequer pertence à pessoa que recebeu o dinheiro.

Os criminosos se aproveitam justamente da facilidade das plataformas digitais e da ansiedade de quem deseja garantir uma boa oferta. Por isso, o primeiro alerta é simples: desconfie de preços muito abaixo do valor praticado no mercado. Promoções existem, mas ofertas milagrosas quase sempre escondem algum risco.

Outro cuidado indispensável é saber exatamente com quem está negociando. Muitos golpes acontecem em sites ou redes sociais que não oferecem mecanismos de verificação dos anunciantes. Estelionatários utilizam fotografias de imóveis de terceiros, copiam anúncios verdadeiros e negociam de forma totalmente virtual apenas para receber o pagamento e desaparecer.

Sempre que possível, visite o imóvel antes de fechar o contrato ou peça para alguém de confiança fazer essa verificação. Confirmar a existência do imóvel e a identidade do proprietário ou responsável pela locação é uma medida simples que pode evitar grandes prejuízos.

Também é fundamental dar atenção ao contrato. A Lei do Inquilinato permite contratos de locação por temporada de até 90 dias, e esse documento deve trazer uma descrição detalhada do imóvel e de todos os bens que fazem parte da locação. Uma vistoria minuciosa, indicando a quantidade de utensílios domésticos, eletrodomésticos, móveis, equipamentos eletrônicos e seu estado de conservação, protege tanto o proprietário quanto o locatário. Ambas as partes devem assinar esse inventário.

Da mesma forma, é recomendável que o proprietário identifique todas as pessoas que permanecerão no imóvel durante a estadia, solicitando seus documentos de identificação. Essa prática proporciona maior segurança jurídica para todos os envolvidos.

Quem vai passar poucos dias em um imóvel também deve verificar previamente se chuveiros, torneiras, aparelhos de ar-condicionado, eletrodomésticos e demais equipamentos estão funcionando corretamente. Diferentemente de uma locação residencial de longa duração, nas férias não há tempo para lidar com consertos ou resolver problemas de manutenção. O objetivo é aproveitar o período de descanso, e não perder tempo solucionando imprevistos.

Planejar uma viagem envolve pesquisa, organização e investimento. Dedicar alguns minutos para conferir informações, analisar a documentação e verificar a autenticidade da negociação pode significar a diferença entre viver dias inesquecíveis de lazer ou enfrentar um grande prejuízo.

A prevenção continua sendo a melhor forma de proteção. No mercado imobiliário, informação, cautela e segurança caminham sempre juntas.

Adriana Neves é corretora de imóveis