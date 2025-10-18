Diário do Nordeste
Família: Base da sociedade

Escrito por
Gonzaga Mota producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Professor aposentado da UFC
Legenda: Professor aposentado da UFC

A Sagrada Família representa um exemplo para nós, mediante os sentimentos do amor, da humildade, da esperança, enfim, da solidariedade humana. É difícil viver fora do ambiente familiar. Na medida em que tenhamos uma família bem constituída, com certeza, as dificuldades e os problemas da vida cotidiana serão ultrapassados com mais facilidade e menos sofrimento. Dentro dessa linha de pensamento, é básico reconhecermos a importância dos valores espirituais sobre os materiais. Aqueles são duradouros e nos conduzirão, sem dúvida, à vida eterna. Estes são efêmeros e, nem sempre, nos proporcionam, apesar do conforto, a alegria permanente.

Os bons pais sabem a oportunidade de aconselhar, perdoar, compreender, a importância da paciência e da sinceridade, os momentos de repreensão – sem denegrir a imagem dos filhos -, a prudência nos julgamentos, bem como a liberdade com responsabilidade. Os ensinamentos e os exemplos paternos são fundamentais para uma educação saudável. A união familiar é importante para que possamos educar nossos filhos dentro de um ambiente de paz e concórdia.

Segundo Coelho Neto, “é na educação dos filhos que se revelam as virtudes dos pais.” Por sua vez, os filhos devem respeitar a autoridade dos pais, sem contudo, apresentar uma atitude de subserviência, mas de amor e carinho. Quando falamos em educação, não pretendemos nos deter apenas no aspecto relativo ao conhecimento formal. Porém principalmente à educação comportamental, representativa do caráter, do modo de ser, de amar o próximo, isto é, aquela educação que muitas vezes não se aprende nos bancos escolares e sim, em sua grande parte, no dia a dia da família unida.

A melhor forma de se obter solidez num relacionamento familiar é mediante a união. Podemos dizer que uma família bem constituída segue a palavra de Deus, pois semeia o amor. Os sentimentos de solidariedade e amor da família com vista à busca da felicidade e ao propósito da vida são muito importantes. Por outro lado, o ódio, a falsidade, a inveja e a ambição, dentre outros, são comportamentos incompatíveis com uma existência saudável. P. S. A família unida e bem constituída será sempre abençoada e protegida por Deus.

