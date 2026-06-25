Emagrecimento acelerado pode provocar queda de cabelo temporária

Poucas coisas chamam tanto a atenção quanto perceber fios de cabelo espalhados pelo travesseiro, acumulados no ralo do banheiro ou presos na escova. Para muitas pessoas, esse é um dos primeiros sinais de que algo mudou no organismo. E esse relato tem se tornado cada vez mais comum entre quem passou por um processo rápido de emagrecimento. O problema raramente aparece entre os temas mais discutidos quando o assunto são as chamadas canetas emagrecedoras. Normalmente, o foco está nos quilos perdidos, na redução de medidas e nos resultados alcançados em poucos meses. No entanto, muitos pacientes relatam uma experiência paralela que costuma surgir algum tempo após o início da perda de peso.

O cabelo possui uma relação direta com a autoestima e com a forma como as pessoas se enxergam. Por isso, quando a queda se torna mais intensa do que o habitual, é natural que surjam preocupações e inseguranças. Em alguns casos, a situação gera até dúvidas sobre a continuidade do tratamento ou sobre os impactos do emagrecimento acelerado. A queda capilar geralmente não está associada diretamente ao medicamento, mas à rápida redução de peso. O organismo interpreta essa mudança como um período de adaptação e passa a priorizar funções consideradas essenciais para o funcionamento do corpo. Como consequência, o ciclo de crescimento dos fios pode ser temporariamente alterado, provocando uma queda mais intensa.

O problema é que nem sempre os pacientes são orientados sobre essa possibilidade. Em uma sociedade que valoriza resultados rápidos, fala-se muito sobre quanto peso é possível perder e pouco sobre como o organismo reage a essa transformação. O cabelo acaba sendo um dos sinais mais visíveis de que mudanças importantes estão acontecendo internamente.

Isso não significa que emagrecer seja algo negativo. Em muitos casos, a perda de peso representa ganhos importantes para a saúde e para a qualidade de vida. O que devemos defendem é a necessidade de acompanhar o processo de forma equilibrada, observando não apenas os números da balança, mas também os sinais emitidos pelo próprio corpo.

Afinal, quando os cabelos começam a cair, eles podem estar lembrando que saúde vai muito além do emagrecimento e que cada transformação exige atenção, cuidado e acompanhamento adequado.

Thais Longatti é médica