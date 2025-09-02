Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Educação: dívida externa

Escrito por
Davi Marreiro producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Consultor pedagógico e professor

A educação deveria ser a cédula sem rosto, com valor universal, sem fronteiras, capaz de garantir relevância e dignidade a quem a possui. O problema é que, enquanto outros países investem pesado em pesquisa, inovação e conexões globais, o Brasil ainda se contenta em viver de troco. Basta observarmos o Plano Nacional de Educação: os investimentos permanecem no mínimo, voltados apenas a garantir a qualidade do ensino, formar professores e garantir recursos. O PNE parece o Seu Madruga da educação: eternamente inadimplente, improvisando com o que tem, mal cumprindo suas metas, formando sucessores igualmente “astutos” e ficando à mercê das pancadas das avaliações internacionais.

Estamos exagerando? Segundo o Times Higher Education (THE) Impact Rankings 2025, a universidade brasileira mais bem colocada aparece apenas entre as 200 melhores do mundo. À primeira vista, até poderia parecer motivo de orgulho. Mas, se olharmos de perto os critérios que definem excelência acadêmica: qualidade do ensino, impacto da pesquisa, internacionalização, interação com a indústria e reputação científica: a façanha se esfarela!

Atualmente, premiamos as escolas quase exclusivamente pelo aumento no número de matrículas e pela quantidade de crianças alfabetizadas. Mas e se aplicássemos às instituições brasileiras os critérios do THE Ranking? Nesse modelo, a avaliação não se limitaria ao desempenho dos estudantes em exames internacionais, como o PISA e o TIMSS, mas incluiria também a capacidade das escolas de conectar seus alunos a redes globais de conhecimento.

Ao considerar a aplicação prática do aprendizado, entrariam em pauta aspectos como o impacto de projetos que dialogam tanto com comunidades locais quanto internacionais. Além disso, haveria espaço para analisar a oferta de idiomas para além do básico e, em vez de valorizar apenas a participação em olimpíadas científicas, poderíamos medir as contribuições científicas produzidas no ambiente escolar. Se esses fossem os critérios, quantas escolas brasileiras, públicas ou privadas, conseguiriam sobreviver em um mundo onde educação já é medida em padrão global?

Davi Marreiro é consultor pedagógico

Consultor pedagógico e professor
Colaboradores

Educação: dívida externa

Davi Marreiro
Há 2 horas
Tatyane Luncah é empresária
Colaboradores

As 5 competências que diferenciam uma empresária na nova economia

Tatyane Luncah
Há 2 horas
Ginecologista e especialista em medicina reprodutiva
Colaboradores

Tecnologia, ética e os limites da ciência

A ciência salva vidas. Mas, sem ética, perde o rumo. O avanço é inevitável. Cabe à sociedade e aos legisladores definir limites claros para que o futuro não se torne um experimento perigoso

Daniel Diógenes
01 de Setembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Nem tudo é acúmulo de funções

Desvio de função se dá quando a atividade cumprida pelo trabalhador numa empresa é diferente daquela contratada

Redação
01 de Setembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

O óbvio ululante da miséria salarial

Gregório José
31 de Agosto de 2025
Laís Albuquerque é advogada
Colaboradores

Agosto Lilás e as vozes silenciadas das mães atípicas

Laís Albuquerque
31 de Agosto de 2025
Professor aposentado da UFC
Colaboradores

História: Dois filósofos

Gonzaga Mota
31 de Agosto de 2025
Sheron Mendes é bióloga
Colaboradores

Infância conectada: um terreno onde a inocência é negociada em cliques

Sheron Mendes
30 de Agosto de 2025
Hugo Garbe é professor
Colaboradores

O que o Brasil precisa aprender com os tarifaços para não ser refém de outros países?

Hugo Garbe
30 de Agosto de 2025
Tiago Bezerra é auditor
Colaboradores

Os 7 desafios do varejo brasileiro

Tiago Bezerra
29 de Agosto de 2025
Rodrigo Martiniano Ayres Lins é professor
Colaboradores

Querem imprimir a dúvida, não o voto

Rodrigo Martiniano Ayres Lins
29 de Agosto de 2025
José Frota Carneiro Neto é advogado
Colaboradores

Publicidade digital sem gafe: divulgar sem ferir a lei

José Frota Carneiro Neto
28 de Agosto de 2025
Luiz Carlos Diógenes de Oliveira é diretor de Cultura e Cidadania da Fundação Sintaf
Colaboradores

Heroína Bárbara bate à porta da LDB

Luiz Carlos Diógenes de Oliveira
28 de Agosto de 2025
Psicólogo
Colaboradores

O papel essencial da Psicologia

A psicologia é uma ciência vasta com diversas áreas de atuação, sendo a psicologia clínica a mais comum e amplamente reconhecida

Luan Teixeira
27 de Agosto de 2025
Jornalista
Colaboradores

O Agosto Lilás

Além das agressões físicas propriamente ditas, existem muitas outras, como as de natureza psicológica, econômica, moral, sexual e patrimonial

Gilson Barbosa
27 de Agosto de 2025
Gerente de recursos humanos
Colaboradores

Redes sociais e IA como aliadas na carreira

O seu perfil no LinkedIn, por exemplo, é muito mais do que um currículo digital, ele é o cartão de visitas que estará disponível 24 horas por dia para recrutadores e empresas

Valéria Mota
26 de Agosto de 2025
Empresário
Colaboradores

Brasil x EUA e a transição energética

Em novembro de 2024, os dois países firmaram um acordo bilateral para impulsionar tecnologias de energia limpa, como hidrogênio verde, biocombustíveis avançados e geração solar e eólica

Patrick Lima
26 de Agosto de 2025
Jornalista
Colaboradores

A roda-viva da inadimplência

Gregório José
26 de Agosto de 2025
Jornalista
Colaboradores

Azenclévio e outros nomes

Há também nomes que homenageiam deuses e deusas da Antiguidade, como é o caso de Hércules, Hermes, Afrodísio (oriundo de Afrodite, a deusa grega do amor)

Gilson Barbosa
25 de Agosto de 2025
Jornalista
Colaboradores

Processo é, sobretudo, prova

No caso do processo, a prova deve partir, em regra, das partes, mas não se destina a elas próprias. Volta-se em essência a convencer o Estado-juiz. E isso tem motivo óbvio

Valdélio Muniz
25 de Agosto de 2025