Documentação médica e segurança jurídica

A judicialização da saúde no Brasil cresce de forma preocupante, impactando profissionais e instituições médicas. Muitos processos não decorrem de falhas técnicas, mas da fragilidade dos documentos usados na defesa. Prontuários incompletos, termos de consentimento genéricos e ausência de registros claros frequentemente resultam em decisões judiciais desfavoráveis, mesmo sem erro médico comprovado.

Nesse contexto, a documentação se torna instrumento essencial de segurança jurídica. Mais que registros clínicos, são provas de que a assistência seguiu parâmetros técnicos, éticos e legais. Termos de consentimento bem elaborados, registros de orientações ao paciente, relatórios de telemedicina e protocolos estruturados são fundamentais para demonstrar a regularidade da conduta.

Adotar práticas padronizadas e revisar periodicamente os documentos fortalece a proteção jurídica e alinha a instituição a um ecossistema regulatório que abrange saúde, direito, proteção de dados e gestão da informação. A falta desse alinhamento gera riscos não apenas em processos, mas também em auditorias e fiscalizações.

Vale destacar que não basta ter modelos adequados: é preciso aplicá-los corretamente. Prontuários mal preenchidos ou consentimentos obtidos de forma superficial enfraquecem a defesa. Por isso, o treinamento contínuo de equipes médicas, multiprofissionais e administrativas é fundamental em políticas de prevenção de litígios.

A experiência comprova: instituições que estruturam assessoria preventiva, com diagnóstico documental, modelos atualizados, capacitação e monitoramento constante, reduzem seu passivo judicial, ganham previsibilidade frente às demandas, fortalecem sua posição perante órgãos de controle e preservam sua reputação.

Em síntese, a documentação médica deve ser vista como pilar central da prevenção jurídica na saúde. Investir em registros técnicos e na capacitação das equipes é uma urgência estratégica. Diante da alta judicialização, a melhor defesa é a prevenção.

Tatiana Veras é advogada