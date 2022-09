Diversidade, inclusão e suas vantagens para as empresas

No mundo empresarial contemporâneo, certas questões que até poucas décadas passavam invisibilizadas se tornaram centrais. Por exemplo, com o agravamento das mudanças climáticas causadas pela ação humana, a Sustentabilidade se tornou uma pauta de investimento para as organizações.

Na esteira desses debates, questões relativas à Diversidade e Inclusão também se tornaram fundamentais para as empresas. E isso traz diferentes vantagens para as organizações. Em primeiro lugar, um ambiente com colaboradores de diferentes origens étnicoraciais, possuindo competências, experiências, orientações sexuais e conhecimentos distintos significa que haverá um aumento de ideias inovadoras.

Um ambiente diverso e inclusivo é também mais amigável, logo, os colaboradores se sentirão mais à vontade para compartilhar as suas ideias potencializando vantagens competitivas para a organização. Além disso, é importante contratar pessoas diferentes, pois cada pessoa tem habilidades que podem melhorar um determinado modelo de negócio.

Uma atmosfera diversa e inclusiva permite a integração de múltiplas perspectivas, algo que contribui para brainstormings, resoluções de problemas e desenvolvimento de ideias mais efetivas. Outra vantagem que uma empresa que fomenta a diversidade e a inclusão pode usufruir é a possibilidade de contratar colaboradores mais motivados. Atualmente, a diversidade e a inclusão são fatores importantes para um número cada vez maior de talentos. Sendo assim, empresas mais inclusivas tendem a conseguir captar os melhores profissionais.

Uma última vantagem é que ambientes inclusivos conseguem reduzir custos por meio da criação de redes de confiança e solidariedade. O trabalho cooperativo aumenta a produtividade e uma equipe diversa proporciona uma gama de experiências e competências, permitindo que os colaboradores possam aprender mais trabalhando juntos. O aumento da produtividade significa também que as ideias podem ser compartilhadas mais rapidamente, o que resulta em ganhos de eficiência com o tempo gasto para transmitir conhecimentos.

Bruno de Souza Lessa é professor da Universidade de Fortaleza (Unifor)