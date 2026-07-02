Desenvolvimento econômico cearense nas alturas

O Aeroporto Internacional de Fortaleza é uma das principais molas propulsoras do desenvolvimento econômico do Ceará. Desempenha papel estratégico, tendo em vista que atua como uma das principais portas de entrada e saída do Brasil para os mais importantes destinos mundo afora para passageiros, mercadorias, investimentos e negócios.

A expansão do comércio exterior cearense por meio do modal aéreo é um importante fator a ser exaltado. O transporte de cargas de alto valor agregado como combustíveis, calçados e até aeronaves, além dos produtos perecíveis como pescados, flores e frutas estão entre os maiores destaques das estatísticas.

Em 2025, o Aeroporto de Fortaleza registrou recorde histórico na movimentação de cargas ao superar 50 mil toneladas entre domésticas e internacionais. O resultado colocou a capital cearense na quinta posição nacional em cargas internacionais e no oitavo lugar em movimentação total de cargas do país. No mesmo ano, o aeroporto alcançou liderança entre os terminais das regiões Norte e Nordeste nas exportações, mais de 14,8 mil toneladas de produtos destinados ao mercado internacional.

A atuação da Fraport Brasil e a parceria constante com o Governo do Ceará têm contribuído para potencializar as operações, investimentos em infraestrutura, eficiência e ampliação das conexões com o mundo por meio de novos voos.

Entre alguns dos principais impactos positivos desta parceria é imprescindível destacar ainda o fortalecimento do turismo, com início na chegada de passageiros nacionais e internacionais e aumento na ocupação de hotéis, bares, restaurantes e agências de turismo. Ganha toda a cadeia do setor de serviços com a geração de mais emprego e renda.

E por falar na posição favorável em que o Ceará se encontra, estar na esquina do Atlântico, próximo a importantes mercados mundiais, como Europa, América do Norte e África, colocam o estado como ponto estratégico para conexões globais, tendo em vista a oferta de voos nacionais e internacionais existentes no Aeroporto de Fortaleza.

Outro fator positivo está na atração de investimentos. Regiões com infraestrutura logística eficiente tendem a abrilhantar os olhos dos investidores. Além disso, um aeroporto moderno traz segurança e competitividade, bem como viabiliza negociações comerciais, missões empresariais e facilita visitas técnicas com a malha aérea ofertada.

Muito além de um terminal de passageiros, o Aeroporto Internacional de Fortaleza é um dos instrumentos mais importantes e estratégicos para o desenvolvimento econômico do Ceará.

Danilo Serpa é presidente da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece)