Das páginas amarelas ao @username do WhatsApp

Quem tem mais de 30 anos provavelmente se lembra das famosas páginas amarelas. Antes da internet, quando alguém precisava de um eletricista, um médico, uma oficina ou qualquer outro serviço, era comum recorrer àquele catálogo telefônico enorme usado em casas e empresas. Era uma ferramenta simples, mas extremamente importante para a época. Afinal, de nada adiantava oferecer um bom serviço se as pessoas não soubessem onde encontrá-lo.

O tempo passou, a internet chegou e os hábitos mudaram. As antigas páginas amarelas, que por muitos anos ocuparam espaço próximo ao telefone fixo, acabaram ficando para trás. A busca por informações se tornou muito mais rápida. Hoje, basta alguns toques na tela do celular para encontrar um serviço, uma empresa ou um profissional. Quando surge uma necessidade, a reação quase automática é recorrer ao Google, procurar nas redes sociais ou pedir uma indicação pelo WhatsApp.

Mas, apesar de toda a evolução tecnológica, uma coisa permaneceu igual: a necessidade de ser localizado por quem procura.

Nos próximos dias, o WhatsApp deve entrar em ação com os chamados usernames, nomes de usuário identificados pelo símbolo @. A novidade pode parecer apenas um detalhe, mas traz uma lógica que já faz parte da vida de muita gente. Afinal, hoje é comum saber o perfil de alguém no Instagram antes mesmo de conhecer seu número de telefone. A ideia é que usuários, empresas e instituições possam ser encontrados por esse nome. Em vez de recorrer a uma agenda ou depender de um contato prévio, a tendência é que a busca aconteça pela conhecida “lupinha” do WhatsApp. É uma mudança discreta, mas que acompanha a forma como as pessoas passaram a se conectar nos últimos anos.

No Brasil, o aplicativo se tornou parte da rotina de milhões de pessoas e passou a ocupar funções que vão muito além da troca de mensagens. É por lá que amigos conversam, famílias compartilham notícias, empresas atendem clientes e profissionais divulgam seus serviços. Por isso, a chegada dos usernames parece uma evolução natural. Em um ambiente onde tantas conexões acontecem diariamente, permitir que pessoas, marcas e organizações sejam encontradas por um nome de usuário é apenas mais um passo na forma como nos relacionamos e buscamos informações.

No fundo, a lógica continua sendo a mesma das antigas páginas amarelas, aquelas que tinham cheiro forte de jornal. Antes, era preciso estar em um catálogo impresso. Depois, tornou-se fundamental aparecer nos mecanismos de busca da internet. Agora, passa a ganhar importância uma identidade digital que possa ser encontrada com facilidade dentro do próprio aplicativo.