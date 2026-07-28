Cultura de prevenção traz férias com segurança

O mês de julho é tradicionalmente associado às férias escolares, às viagens e a uma rotina mais leve para muitas famílias. Mas, para milhares de trabalhadores que atuam nos setores de asseio, conservação, limpeza urbana e serviços terceirizados, as atividades continuam em ritmo intenso. Em muitos casos, esse período representa até mesmo um aumento da demanda por serviços, especialmente em ambientes públicos, condomínios, hospitais, centros comerciais, aeroportos e equipamentos turísticos.

Construir ambientes de trabalho mais seguros exige compromisso permanente. Não basta cumprir exigências legais. É preciso desenvolver uma cultura de prevenção, em que empresários, gestores e colaboradores compreendam que cada orientação, cada treinamento e cada equipamento de proteção têm como objetivo preservar o bem mais importante de qualquer organização: as pessoas.

A prevenção começa muito antes da execução das atividades. Ela está presente no planejamento das operações, na identificação dos riscos, na atualização dos protocolos, na correta utilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), na capacitação das equipes e na conscientização permanente sobre procedimentos seguros.

É importante lembrar que a maioria dos acidentes pode ser evitada quando existe informação, treinamento e uma gestão comprometida com a segurança. Por isso, investir em prevenção não deve ser visto como custo, mas como um investimento que protege vidas, reduz afastamentos, melhora a produtividade e fortalece a qualidade dos serviços prestados.

Nos segmentos de limpeza urbana, conservação e terceirização, os profissionais convivem diariamente com diferentes situações de risco. Seja durante a limpeza de fachadas, na coleta de resíduos, na higienização de hospitais, na manutenção de áreas públicas ou em atividades realizadas em altura e com equipamentos específicos, cada tarefa exige atenção redobrada e procedimentos rigorosos.

No Seacec, acreditamos que a construção de ambientes de trabalho seguros depende do diálogo permanente entre empresas, trabalhadores e instituições. Quanto maior o acesso à informação e à qualificação, menores são os riscos e maiores são as oportunidades de desenvolver um setor cada vez mais eficiente, responsável e comprometido com as pessoas.

Fabiano Barreira é empresário