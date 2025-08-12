Diário do Nordeste
Crescimento no segundo semestre

Escrito por
Carlito Lira producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Carlito Lira é empresário
Legenda: Carlito Lira é empresário

O segundo semestre não é apenas um período de férias e festividades, pelo menos para o setor de materiais de construção. De acordo com as projeções da Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção (Abramat), o segmento deve registrar um crescimento de até 3% no faturamento até o final de 2025. E o principal fator para esse aumento das vendas é o fator “segundo semestre”, que tradicionalmente impulsiona as atividades comerciais. É como se o setor acelerasse as máquinas depois das férias e do período de chuvas. Com a estiagem, construtores e consumidores se sentem mais confiantes para iniciar ou acelerar projetos. Além disso, a expansão imobiliária, que segue registrando bons índices no estado, especialmente em Fortaleza e Região Metropolitana, ajuda na procura pelos itens essenciais para a construção civil.

Os desafios continuam, pois a alta de juros e da inflação dificulta o planejamento das famílias, que precisam equilibrar o orçamento entre tantos itens de primeira necessidade. No entanto, em muitos lares, o desejo de fazer uma reforma e melhorar os ambientes é um sonho a ser realizado. Afinal, quem não gosta de ver sua casa renovada para receber familiares e amigos nas festas de final de ano?

Outro fator que pode colaborar para o incremento das vendas é o otimismo dos fabricantes: um levantamento aponta que 83% das empresas associadas à Abramat planejam investir em seus negócios até o final de 2025, bem mais do que os 62% do ano passado. Isso mostra que a indústria aposta em tecnologia e processos mais eficientes. Ou seja, a tendência é que nas relações de compras não estejam apenas tijolo e cimento, mas muita modernidade envolvida, em itens que conciliam processos inovadores de fabricação, como cerâmicas e iluminação.

Outro aspecto é que a retomada dos investimentos em infraestrutura e construção civil é consolidada nos meses finais do ano, impulsionada por políticas públicas e o aumento das vagas de emprego. Esse cenário aquece o mercado, estimulando a confiança das construtoras e dos consumidores finais, abrindo caminho para um futuro de novas oportunidades.

