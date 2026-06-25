Contribuições excedentes

Nos dias de hoje, muitos profissionais acumulam dois ou mais vínculos de trabalho, seja por meio de contratos formais ou atividades autônomas. Essa prática, embora comum, pode levar a um problema financeiro significativo: o pagamento excessivo ao INSS, que pode ocorrer sem que o trabalhador perceba. A restituição de valores pagos a mais é uma possibilidade que merece atenção, especialmente em tempos de dificuldades econômicas.

Quando um trabalhador possui contratos simultâneos com diferentes empregadores, cada um deles realiza o desconto do INSS de forma independente. Isso significa que, ao somar as remunerações, é possível que a soma das contribuições mensais ultrapasse o teto previdenciário, que em 2026 é de R$ 8.475,55. Essa situação é frequente entre professores que atuam em diversas instituições de ensino, profissionais da saúde, como médicos que trabalham em mais de um hospital, e trabalhadores que combinam emprego formal com atividades autônomas.

Para identificar se houve pagamento excessivo, o primeiro passo é consultar o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS). O acesso pode ser feito pelo site ou aplicativo Meu INSS, utilizando a conta Gov.br. Após acessar o Extrato de Contribuições, o trabalhador pode baixar um relatório que detalha seus vínculos e contribuições. A partir desse documento, é possível verificar meses em que houve mais de um vínculo e se a soma das contribuições ultrapassa o teto.

Caso o trabalhador identifique que pagou a mais, ele pode solicitar a restituição. Essa solicitação pode ser feita pela via administrativa, através do PER/DCOMP junto à Receita Federal, ou pela via judicial, que é considerada mais segura em muitos casos. Os prazos médios para devolução variam: cerca de 360 dias na via administrativa e até 12 meses na judicial, com a devolução dos valores corrigidos referentes aos últimos 60 meses.

Os documentos necessários para a restituição incluem RG, CPF, comprovante de residência, extrato do CNIS e contracheques de cada vínculo no período analisado. Em situações mais complexas, o valor total a ser restituído pode chegar a até R$ 60 mil ou mais, dependendo do histórico de contribuições.

Diante desse cenário, é crucial que os profissionais fiquem atentos às suas contribuições ao INSS. A verificação regular do CNIS e o entendimento sobre os direitos de restituição podem evitar prejuízos financeiros significativos. Em tempos de incerteza econômica, garantir que as contribuições sejam justas e dentro dos limites legais é uma forma de proteger o bolso e assegurar um futuro previdenciário mais seguro.

Nelson Damasceno é advogado