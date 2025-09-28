Diário do Nordeste
Compreensão Mundial – quando a empatia precisa de data

Falar de compreensão mundial é falar de empatia, um conceito muito citado e pouco praticado, até porque ele traz uma proposta muito ousada para o humano que ainda somos

Escrito por
Eliene Lima producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Psicóloga
Legenda: Psicóloga

Você sabia da existência de uma data em que se comemora o Dia da Compreensão Mundial? O mês de setembro é dedicado a esse tema e isso me fez refletir sobre o quanto é inusitado precisarmos de uma data para essa finalidade. Compreender o outro é uma das condições para a convivência em sociedade e deveria ser algo já pacificado nas relações interpessoais, algo que já tivesse se tornado um ponto de convergência natural entre as pessoas. Entretanto, enquanto seres sociais, ainda estamos num estágio onde até a compreensão de si mesmo permanece um grande desafio. E, se olhar para fora continuar sendo mais atrativo que olhar para dentro, seguiremos projetando nossos problemas, nossas insatisfações e dificuldades, contribuindo para que aumentem os conflitos, as divisões e os sofrimentos.

Falar de compreensão mundial é falar de empatia, um conceito muito citado e pouco praticado, até porque ele traz uma proposta muito ousada para o humano que ainda somos. Ser empático é saber se colocar no lugar do outro, porém, para que isso aconteça eu preciso já ter pacificado vários conflitos internos e já conseguir abrir mão de minhas próprias certezas para considerar a hipótese de que a outra pessoa pode me trazer um ponto de vista diferente. Para falar de uma outra forma, vamos dizer que as relações são baseadas e sustentadas pelas percepções pessoais. E essas são construídas e transformadas com base em nossas vivências individuais, nos contextos sociais que nos cercam e até mesmo em nossa estrutura psíquica, que é o que vai nos permitir sermos mais ou menos flexíveis para aceitar coisas novas.

A individualidade, algo tão salutar e bonito, em diversas situações é justamente o que nos impede de termos relações sociais saudáveis, pois todos queremos ver aceitos e respeitados os nossos motivos, as nossas opiniões e as nossas posições. Dessa forma, as diferenças que deveriam nos engrandecer, acabam por trazer disputas acirradas que podem acabar em guerras. Daí nasceu a necessidade de normas, regras e leis. Daí nasceu, inclusive, a necessidade de criarmos datas específicas para nos lembrar que temos que respeitar as diferenças e o direito do outro a viver, a não ser discriminado, a não ser violentado simplesmente por ser como se é. Eu acredito que essa pode ter sido a razão para a criação do Dia da Compreensão Mundial: uma data para nos lembrar que pequenos gestos podem trazer grandes transformações, começando em nós mesmos.

Não existe receita para isso, mas existem alguns comportamentos que, certamente, serão úteis para tornar os contatos humanos mais facilitados. Ter uma escuta verdadeira quando se comunica, buscando genuinamente conhecer a outra pessoa, e exercitar a paciência, podem ser um ponto de partida. Mas, pra mim, o mais importante sempre será o autoconhecimento. Precisamos saber o que nos move, o que nos irrita, o que nos alegra, o que nos sensibiliza...porque só assim, nos entendendo e nos aceitando, teremos condições de dar espaço para entender e aceitar os outros. E, aqui, cabe aquela famosa frase que todos conhecemos e que nem todos usamos: “seja você a mudança que você quer ver no mundo”.   

 

Professor de economia
Colaboradores

Reformas reais contra o mito da cobaia econômica

A estabilização monetária foi condição necessária para qualquer política de desenvolvimento. A hiperinflação corroía a renda, inviabilizava investimentos de longo prazo e distorcia preços relativos

Allan Gallo
Há 2 horas
Empreendedor
Colaboradores

O futuro dos apps de finanças: por que a gamificação é tendência no setor financeiro

Fintechs que adotam estratégias gamificadas alcançam métricas robustas: Aumento de até 40% na interação dos usuários em algumas plataformas

Leandro Maldonado
Há 2 horas
Colaboradores

História: Padre Cícero

Gonzaga Mota
27 de Setembro de 2025
Cantora
Colaboradores

A alma da música nordestina

Festas e apresentações que celebram o gênero movimentam cidades inteiras, gerando empregos, turismo e oportunidades culturais

Vitória Fernandez
27 de Setembro de 2025
Empresária
Colaboradores

Empreendedorismo feminino com propósito: negócios que mudam histórias

Muitas ainda enfrentam preconceitos sutis em setores tradicionalmente masculinos e a sobrecarga de conciliar maternidade e carreira

Sabrina Pessoa
27 de Setembro de 2025
Empresário
Colaboradores

Não podemos desligar o futuro da energia solar

Não podemos permitir que pequenos grupos de interesse, buscando benefícios próprios, ditem o futuro de uma cadeia que beneficia milhões de brasileiros

Lucas Mello
26 de Setembro de 2025
Advogado
Colaboradores

De símbolo de distinção a alvo de suspeita

Diante desse quadro, algumas perguntas se impõem. O que aconteceu com a advocacia? Será que a OAB, outrora escudo firme da classe, deixou de cumprir seu papel de proteção institucional?

Redação
26 de Setembro de 2025
Presidente nacional da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis – ABIH Nacional
Colaboradores

Hotelaria nacional: portarias assinadas pelo MTur reafirmam compromisso com a excelência no turismo

Como em uma análise combinatória, essa simples assinatura reverbera por toda a cadeia: dos operadores aos agentes, dos gestores aos colaboradores, até chegar ao consumidor final

Manoel Linhares
25 de Setembro de 2025
Advogada previdenciária
Colaboradores

Documentos para a aposentadoria

Já a aposentadoria especial é garantida por muitas profissões, mas para tal exige-se a comprovação da exposição a agentes nocivos à saúde

Cláudia Martins
25 de Setembro de 2025
Presidente da Associação de Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão
Colaboradores

Televisão aberta: 75 anos de relevância

Os números confirmam essa força. De acordo com levantamento da Tunad, 71% da audiência de conteúdos em vídeos no Brasil ainda vem da TV aberta

Carmen Lúcia
24 de Setembro de 2025
Assistente social e escritora
Colaboradores

Infância protegida

É urgente investir em políticas públicas voltadas à primeira infância, com base em dados que orientem ações eficazes

Mônica Mota
24 de Setembro de 2025
Professor
Colaboradores

A era dos filhos únicos digitais

O problema é amplificado pela ilusão de que esses jovens são “superconectados”

Eduardo Batista
23 de Setembro de 2025
Professor da Unifor
Colaboradores

Fake news

A pena é aumentada de quarta parte se o crime é praticado por meio de denúncia anônima

Agapito Machado
22 de Setembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Tecnovigilância no trabalho

Empregadores dispõem do poder diretivo que inclui organizar tarefas de seus empregados, definir regras internas, fiscalizar seu cumprimento e aplicar punições disciplinares

Valdélio Muniz
22 de Setembro de 2025
Empreendedor
Colaboradores

Apenas 10% das empresas prosperam

Empresas que dão certo também compreendem que crescer não significa apenas expandir, mas se organizar. Atalhos raramente funcionam

Willame Nogueira
21 de Setembro de 2025
Advogada
Colaboradores

Nova Tributação com IVA Pode Redesenhar o Mercado Imobiliário no Brasil

No tocante à locação, existe uma preocupação legítima quanto à sua possível inclusão no campo de incidência do IVA

 Alline Guimarães
21 de Setembro de 2025
Presidente do Sistema OCB/CE
Colaboradores

O futuro é Coop

Ao contrário das empresas tradicionais, cujo foco quase sempre se limita ao lucro, as cooperativas nascem da união de indivíduos que compartilham necessidades e buscam soluções conjuntas

Nicédio Nogueira
21 de Setembro de 2025
Professor aposentado da UFC
Colaboradores

História: Ulysses Guimarães

Dedicou-se de maneira obstinada à causa do Brasil democrático. Incompreendido, não conseguiu naquele momento alcançar o objetivo que não era somente seu, mas da grande maioria do povo brasileiro

Gonzaga Mota
20 de Setembro de 2025
Escritor e pesquisador
Colaboradores

A Fortaleza dos Alencares

Iracema, mítica, subvertendo o tempo de calendário, banhar-se-ia, nas obras de pai e filho, a cada volta das cascatas adjacentes

Luiz Carlos Diógenes de Oliveira
20 de Setembro de 2025