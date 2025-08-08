Como as experiências se tornam um elo entre marcas e pessoas

Não é segredo que somos diariamente apresentados a muitos estímulos, seja nas redes sociais ou mesmo no offline. Com tantas opções, o consumidor tem ficado mais atento ao que escolhe, pois só assim consegue filtrar, minimamente, o que faz sentido. Isso nos desafia, como marcas, a tornar essa peneira mais fácil para o nosso público.

Conectar produtos a experiências é o que transforma as relações e traz para elas confiança e relacionamento, duas palavras que mudam tudo para qualquer negócio. Essa conexão se torna mais forte quando oferecemos experiências imersivas, ou seja, momentos em que as pessoas não apenas consomem, mas vivem a marca.

É no marketing de experiência que criamos laços e memórias. Mais do que chamar atenção, trata-se de convidar o consumidor a participar, interagir e, por fim, co-criar a experiência. Um bom exemplo dessa abordagem está nos nossos Festivais Costume Saudável e Costume Gourmet, que proporcionam, além de conteúdo e vivência, espaço de relacionamento entre as marcas, que participam desse movimento junto conosco, e as pessoas.

Os festivais cresceram acompanhando as mudanças do próprio consumidor. Em um mercado saturado de estímulos digitais e publicidade tradicional, o que gera valor hoje é a vivência: provar, conversar, ouvir, tocar, experimentar. Em vez de apenas falar sobre alimentação saudável ou gastronomia de qualidade, o Festival entrega experiência, afeto, e sabor.

No Saudável, como costumamos dizer, é o momento em que colocamos tudo na mesa, levando informação, desde o físico até a saúde mental, para que as pessoas tomem as próprias decisões. Já o Gourmet reforça a satisfação que encontramos na descoberta de novos sabores.

Esses eventos são mais do que encontros gastronômicos ou de bem-estar: são espaços onde as pessoas se sentem convidadas a construir significado junto à marca. Com oficinas, palestras, vivências práticas e espaços interativos, desencadeamos memórias, estimulamos a curiosidade e ativamos os cinco sentidos, criando identificação, confiança e pertencimento.

No fim das contas, quem entende de mercado já sabe: marcas fortes se constroem com histórias reais, ambientes relacionais e valores compartilhados. Estar presente em um evento assim é mais do que visibilidade, é posicionamento. É falar com o público certo, no momento certo, de forma coerente com o que se acredita.

Ana Luiza Ramalho é diretora de marketing