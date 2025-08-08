Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Como as experiências se tornam um elo entre marcas e pessoas

Escrito por
Ana Luiza Ramalho producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Ana Luiza Ramalho é diretora de marketing
Legenda: Ana Luiza Ramalho é diretora de marketing

Não é segredo que somos diariamente apresentados a muitos estímulos, seja nas redes sociais ou mesmo no offline. Com tantas opções, o consumidor tem ficado mais atento ao que escolhe, pois só assim consegue filtrar, minimamente, o que faz sentido. Isso nos desafia, como marcas, a tornar essa peneira mais fácil para o nosso público. 

Conectar produtos a experiências é o que transforma as relações e traz para elas confiança e relacionamento, duas palavras que mudam tudo para qualquer negócio. Essa conexão se torna mais forte quando oferecemos experiências imersivas, ou seja, momentos em que as pessoas não apenas consomem, mas vivem a marca. 

É no marketing de experiência que criamos laços e memórias. Mais do que chamar atenção, trata-se de convidar o consumidor a participar, interagir e, por fim, co-criar a experiência. Um bom exemplo dessa abordagem está nos nossos Festivais Costume Saudável e Costume Gourmet, que proporcionam, além de conteúdo e vivência, espaço de relacionamento entre as marcas, que participam desse movimento junto conosco, e as pessoas. 

Os festivais cresceram acompanhando as mudanças do próprio consumidor. Em um mercado saturado de estímulos digitais e publicidade tradicional, o que gera valor hoje é a vivência: provar, conversar, ouvir, tocar, experimentar. Em vez de apenas falar sobre alimentação saudável ou gastronomia de qualidade, o Festival entrega experiência, afeto, e sabor.

No Saudável, como costumamos dizer, é o momento em que colocamos tudo na mesa, levando informação, desde o físico até a saúde mental, para que as pessoas tomem as próprias decisões. Já o Gourmet reforça a satisfação que encontramos na descoberta de novos sabores. 

Esses eventos são mais do que encontros gastronômicos ou de bem-estar: são espaços onde as pessoas se sentem convidadas a construir significado junto à marca. Com oficinas, palestras, vivências práticas e espaços interativos, desencadeamos memórias, estimulamos a curiosidade e ativamos os cinco sentidos, criando identificação, confiança e pertencimento.

No fim das contas, quem entende de mercado já sabe: marcas fortes se constroem com histórias reais, ambientes relacionais e valores compartilhados. Estar presente em um evento assim é mais do que visibilidade, é posicionamento. É falar com o público certo, no momento certo, de forma coerente com o que se acredita. 

Ana Luiza Ramalho é diretora de marketing

Iara Mastine é psicóloga
Colaboradores

Infância: tempo de descoberta, não de desempenho

Iara Mastine
Há 1 hora
Ana Luiza Ramalho é diretora de marketing
Colaboradores

Como as experiências se tornam um elo entre marcas e pessoas

Ana Luiza Ramalho
Há 1 hora
Lucelmo Lacerda é pesquisador
Colaboradores

APAEs não são coisa do passado

Lucelmo Lacerda
07 de Agosto de 2025
Ítalo Bandeira é especialista em planejamento tributário
Colaboradores

Utilização dos Créditos de ICMS após a Reforma Tributária

Ítalo Bandeira
07 de Agosto de 2025
Everton Schultz é executivo
Colaboradores

A paternidade como forma de escuta, coragem e presença

Everton Schultz
06 de Agosto de 2025
Blesser Moreno é sociólogo
Colaboradores

Fechamento de agências bancárias

Blesser Moreno
06 de Agosto de 2025
Jornalista
Colaboradores

Viver de débito é sina de milhares de brasileiros

Gregório José
05 de Agosto de 2025
Consultor pedagógico e professor
Colaboradores

Ouro digital: alunos versus IA

Davi Marreiro
05 de Agosto de 2025
Jornalista
Colaboradores

Hora extra é bom negócio?

O impacto do cumprimento de horas extras vai além da imediata repercussão financeira

Valdélio Muniz
04 de Agosto de 2025
Jornalista
Colaboradores

Respeito e soberania

a tarifária e comercial com o mundo inteiro, colocou o Brasil como alvo preferencial. O governo brasileiro trata a questão com seriedade, mas, acima de tudo, exige respeit

Gilson Barbosa
04 de Agosto de 2025
Presidente do Sindicato das Autoescolas
Colaboradores

ABCDetran: inclusão que transforma vidas no trânsito e na cidadania

Eliardo Martins
03 de Agosto de 2025
Eurinice Cristino é pediatra
Colaboradores

O papel dos pets no desenvolvimento infantil

Eurinice Cristino
03 de Agosto de 2025
Vandick Queiroz é ortopedista
Colaboradores

Café pode causar osteoporose?

Vandick Queiroz
03 de Agosto de 2025
Professor aposentado da UFC
Colaboradores

História: Machado de Assis

Gonzaga Mota
02 de Agosto de 2025
Alline Guimarães Marques é advogada
Colaboradores

Reforma tributária

Alline Guimarães Marques
02 de Agosto de 2025
Luiz Carlos Diógenes é pesquisador
Colaboradores

Pajeú e o ser fortalezense

Luiz Carlos Diógenes
01 de Agosto de 2025
Laís Albuquerque é advogada
Colaboradores

ECA 35 anos: e as crianças autistas, como estão sendo cuidadas?

Laís Albuquerque
01 de Agosto de 2025
Adriano Leitinho é defensor público de Segundo Grau
Colaboradores

Por uma Defensoria presente em todo o Ceará

Adriano Leitinho
31 de Julho de 2025
Otacílio Valente é empresário
Colaboradores

Um novo ciclo para a construção civil cearense

Otacílio Valente
31 de Julho de 2025
Professor
Colaboradores

Valorizar quem cuida da população

Valorizar quem cuida da população é valorizar a própria democracia. É fazer justiça com quem, dia após dia, sustenta a dignidade de todo um povo

Pádua Araújo
30 de Julho de 2025