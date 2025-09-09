Ceará, polo global de inovação

O Ceará reúne condições únicas para se tornar um dos grandes polos de inovação e tecnologia do mundo. A comparação com Israel, referência global em empreendedorismo e pesquisa aplicada, não é exagero: o estado já dispõe de talentos, criatividade e resiliência, características que formam a base de um ecossistema inovador.

O que em Israel é chamado de chutzpah — ousadia para tentar, errar e recomeçar — no Ceará se traduz na conhecida “garra cearense”, na capacidade de encontrar soluções práticas diante das dificuldades. Universidades locais têm formado engenheiros, cientistas e programadores altamente capacitados, enquanto uma nova geração de empreendedores já nasce com mentalidade global.

Para transformar esse potencial em liderança real, três setores precisam atuar de forma coordenada. O governo deve estruturar políticas públicas de incentivo, reduzir a burocracia e investir em pesquisa e desenvolvimento, assim como fazem países líderes no setor. A iniciativa privada precisa assumir protagonismo, criando fundos de investimento, aceleradoras e parcerias capazes de gerar negócios que ultrapassem fronteiras. Já as universidades devem fortalecer a integração com o mercado, formando profissionais conectados às necessidades do setor produtivo e ampliando centros de pesquisa aplicados.

Entre os segmentos com maior capacidade de projeção internacional estão energias renováveis — aproveitando o potencial solar e eólico —, tecnologias de saúde com impacto social, agronegócio inteligente com uso de inteligência artificial e internet das coisas, além da automação e soluções em IA de alto valor agregado.

A experiência de Israel mostra que a limitação territorial e de recursos não impede o desenvolvimento quando há visão estratégica, colaboração e perseverança. O Ceará pode seguir esse caminho, transformando desafios em oportunidades e construindo um ecossistema de inovação que coloque o estado no mapa global.