Café pode causar osteoporose?

O café é uma bebida que faz parte da rotina de milhões de pessoas ao redor do mundo. De sabor marcante e aroma inconfundível, ele acompanha os brasileiros do início do dia até a hora do jantar. O Brasil, inclusive, ostenta o título de segundo maior consumidor de café do mundo, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria do Café (ABIC). Em 2024, o consumo per capita ultrapassou 6,1kg por pessoa ao ano, um reflexo da forte presença da bebida no cotidiano das pessoas. Porém, o seu consumo precisa ser cauteloso por diversos fatores, um deles é a grave ameaça à saúde dos ossos.

É importante salientar que o café, por si só, não é um vilão. Ele contém antioxidantes, polifenóis e pode até trazer benefícios para o sistema cardiovascular e neurológico. Como dito, o problema está na quantidade. A Fundação Internacional de Osteoporose (IOF) afirma que a ingestão elevada de cafeína pode reduzir a densidade mineral óssea. Isto é, interfere na absorção de cálcio pelo organismo, um mineral essencial para a manutenção da saúde óssea. Quando há deficiência crônica desse mineral, o corpo pode começar a “retirar” o cálcio dos ossos, tornando-os mais frágeis, aumentando o risco de desenvolvimento de osteoporose, especialmente em idosos, em mulheres na pós-menopausa e em indivíduos com histórico familiar da doença.

Uma bebida aparentemente inofensiva, que possui tantos benefícios, também pode prejudicar tanto a longo prazo. Sim, o resultado é desastroso e a saúde deve vir em primeiro lugar. Estudos indicam que não se pode ultrapassar a injestão de 400 mg de cafeína por dia, o que corresponde a cerca de quatro xícaras grandes. O limite seguro é de até três xícaras médias de café diários. Mais do que isso, ele vai amargar, literalmente, a sua vida.

Para quem não abre mão do cafezinho diário, a dica é equilibrar o café com uma dieta rica em cálcio e vitamina D para que o seu consumo não represente um risco significativo para a saúde óssea. Além disso, praticar atividades físicas regulares, como a musculação e a caminhada, também ajuda na manutenção da densidade óssea. Isso é, consumir com moderação é a melhor pedida.

Vandick Queiroz é ortopedista