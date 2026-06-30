Avanços no tratamento do câncer por meio da terapia avançada

As terapias avançadas têm se consolidado como uma das abordagens mais promissoras no combate ao câncer, ao oferecer tratamentos personalizados que utilizam o próprio sistema imunológico do paciente para identificar e destruir células tumorais. Diferentemente de terapias tradicionais, como quimioterapia e radioterapia, essa estratégia atua de forma mais direcionada, aumentando a eficácia e reduzindo danos a tecidos saudáveis.

Um dos principais exemplos é a terapia com células CAR-T (Chimeric Antigen Receptor T-Cell), que consiste na modificação genética de linfócitos T do paciente para que reconheçam e ataquem células cancerígenas. Após serem reprogramadas em laboratório, essas células são reinfundidas no organismo, onde passam a atuar de forma ativa contra o tumor.

De acordo com o National Cancer Institute, as terapias avançadas já demonstraram resultados significativos no tratamento de cânceres hematológicos, como leucemias e linfomas, especialmente em pacientes que não responderam a tratamentos convencionais. Em alguns casos, as taxas de remissão chegam a superar 80%, representando um avanço importante na oncologia.

Outro destaque é o uso de células-tronco hematopoiéticas, amplamente aplicadas em transplantes de medula óssea para tratar doenças como leucemia e mieloma múltiplo. Essa técnica permite substituir células doentes por células saudáveis, restaurando a função do sistema imunológico.

Além disso, novas abordagens estão em desenvolvimento, incluindo terapias com células NK (natural killers) e linfócitos T modificados com tecnologias mais precisas de edição genética, como CRISPR. Essas inovações buscam ampliar o alcance da terapia avançada para tumores sólidos, um dos principais desafios atuais da área.

Segundo a Organização Mundial da Saúde, o câncer é uma das principais causas de morte no mundo, responsável por cerca de 10 milhões de óbitos anuais. Esse cenário reforça a necessidade de tratamentos mais eficazes e menos invasivos, impulsionando investimentos em pesquisa e desenvolvimento dessas terapias.

Apesar dos avanços, a terapia avançada ainda enfrenta desafios relevantes. O alto custo, a complexidade de produção e a necessidade de infraestrutura especializada limitam o acesso em larga escala. Além disso, efeitos colaterais, como a síndrome de liberação de citocinas, exigem monitoramento rigoroso.

Mesmo assim, o futuro é promissor. A expectativa é que, com o avanço da tecnologia e o ganho de escala, essas terapias se tornem mais acessíveis e abrangentes. Parcerias entre centros de pesquisa, indústria farmacêutica e sistemas de saúde têm sido fundamentais para acelerar esse processo.

Em síntese, a terapia avançada representa uma mudança de paradigma no tratamento do câncer. Ao transformar o próprio organismo em um aliado no combate à doença, essa abordagem inaugurou uma nova era na medicina mais personalizada, precisa e potencialmente curativa.

Irana Coletti Malaspina é bióloga