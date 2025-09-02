Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

As 5 competências que diferenciam uma empresária na nova economia

Escrito por
Tatyane Luncah producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Tatyane Luncah é empresária
Legenda: Tatyane Luncah é empresária

O ambiente de negócios nunca foi tão dinâmico. Tecnologia, globalização e mudanças no comportamento do consumidor remodelam o mercado a cada instante. Diante disso, liderar um negócio deixou de ser apenas sobre gestão e conhecimento técnico; tornou-se um exercício de visão, resiliência e, sobretudo, estratégia.

No Brasil, as mulheres já estão à frente de 34% dos empreendimentos ativos, segundo dados recentes do Sebrae. O número é expressivo, mas revela também um contraste: nem todas conseguem transformar esse protagonismo em posições sólidas de liderança e competitividade. O que separa quem sobrevive de quem se destaca? A resposta passa por cinco competências que, mais do que diferenciais, se tornaram vitais.

A primeira é a visão estratégica. Não se trata apenas de entender o presente, mas de antecipar tendências, construir metas de longo prazo e se posicionar em um mercado cada vez mais saturado. Quem não olha para frente corre o risco de se tornar irrelevante.

A segunda é a adaptabilidade. Empresas que resistem a mudar simplesmente desaparecem. Num mundo em que uma atualização tecnológica ou uma mudança no comportamento do consumidor pode virar setores de cabeça para baixo, flexibilidade é questão de sobrevivência.

Em terceiro lugar, está o uso inteligente da tecnologia. Não é exagero dizer que a digitalização deixou de ser escolha para se tornar condição. A McKinsey já mostrou: companhias que adotam soluções digitais têm 42% mais chances de expandir seu faturamento. O recado é claro — inovar é imperativo.

Mas não basta dominar processos e ferramentas. A inteligência emocional se tornou um ativo essencial para liderar em meio ao caos. Saber lidar com pressões, motivar equipes e manter a clareza em momentos críticos pode definir o rumo de uma organização.

Por fim, a construção de redes de conexões genuínas. Não se trata de “networking” vazio, mas de “netweaving”: criar relações de confiança que abrem portas, fortalecem reputações e geram oportunidades. No mundo dos negócios, ninguém avança sozinho.

Essas cinco competências formam hoje o verdadeiro passaporte para a competitividade feminina na nova economia. Mais do que estatísticas ou discursos de empoderamento, o que sustenta a presença das mulheres no comando de empresas é a soma de estratégia, inovação e relações sólidas.

Se queremos, de fato, um mercado mais diverso e inovador, é hora de valorizar e fomentar essas habilidades. Afinal, não há transformação econômica possível sem o protagonismo feminino.

Tatyane Luncah é empresária 

Consultor pedagógico e professor
Colaboradores

Educação: dívida externa

Davi Marreiro
Há 2 horas
Tatyane Luncah é empresária
Colaboradores

As 5 competências que diferenciam uma empresária na nova economia

Tatyane Luncah
Há 2 horas
Ginecologista e especialista em medicina reprodutiva
Colaboradores

Tecnologia, ética e os limites da ciência

A ciência salva vidas. Mas, sem ética, perde o rumo. O avanço é inevitável. Cabe à sociedade e aos legisladores definir limites claros para que o futuro não se torne um experimento perigoso

Daniel Diógenes
01 de Setembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Nem tudo é acúmulo de funções

Desvio de função se dá quando a atividade cumprida pelo trabalhador numa empresa é diferente daquela contratada

Redação
01 de Setembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

O óbvio ululante da miséria salarial

Gregório José
31 de Agosto de 2025
Laís Albuquerque é advogada
Colaboradores

Agosto Lilás e as vozes silenciadas das mães atípicas

Laís Albuquerque
31 de Agosto de 2025
Professor aposentado da UFC
Colaboradores

História: Dois filósofos

Gonzaga Mota
31 de Agosto de 2025
Sheron Mendes é bióloga
Colaboradores

Infância conectada: um terreno onde a inocência é negociada em cliques

Sheron Mendes
30 de Agosto de 2025
Hugo Garbe é professor
Colaboradores

O que o Brasil precisa aprender com os tarifaços para não ser refém de outros países?

Hugo Garbe
30 de Agosto de 2025
Tiago Bezerra é auditor
Colaboradores

Os 7 desafios do varejo brasileiro

Tiago Bezerra
29 de Agosto de 2025
Rodrigo Martiniano Ayres Lins é professor
Colaboradores

Querem imprimir a dúvida, não o voto

Rodrigo Martiniano Ayres Lins
29 de Agosto de 2025
José Frota Carneiro Neto é advogado
Colaboradores

Publicidade digital sem gafe: divulgar sem ferir a lei

José Frota Carneiro Neto
28 de Agosto de 2025
Luiz Carlos Diógenes de Oliveira é diretor de Cultura e Cidadania da Fundação Sintaf
Colaboradores

Heroína Bárbara bate à porta da LDB

Luiz Carlos Diógenes de Oliveira
28 de Agosto de 2025
Psicólogo
Colaboradores

O papel essencial da Psicologia

A psicologia é uma ciência vasta com diversas áreas de atuação, sendo a psicologia clínica a mais comum e amplamente reconhecida

Luan Teixeira
27 de Agosto de 2025
Jornalista
Colaboradores

O Agosto Lilás

Além das agressões físicas propriamente ditas, existem muitas outras, como as de natureza psicológica, econômica, moral, sexual e patrimonial

Gilson Barbosa
27 de Agosto de 2025
Gerente de recursos humanos
Colaboradores

Redes sociais e IA como aliadas na carreira

O seu perfil no LinkedIn, por exemplo, é muito mais do que um currículo digital, ele é o cartão de visitas que estará disponível 24 horas por dia para recrutadores e empresas

Valéria Mota
26 de Agosto de 2025
Empresário
Colaboradores

Brasil x EUA e a transição energética

Em novembro de 2024, os dois países firmaram um acordo bilateral para impulsionar tecnologias de energia limpa, como hidrogênio verde, biocombustíveis avançados e geração solar e eólica

Patrick Lima
26 de Agosto de 2025
Jornalista
Colaboradores

A roda-viva da inadimplência

Gregório José
26 de Agosto de 2025
Jornalista
Colaboradores

Azenclévio e outros nomes

Há também nomes que homenageiam deuses e deusas da Antiguidade, como é o caso de Hércules, Hermes, Afrodísio (oriundo de Afrodite, a deusa grega do amor)

Gilson Barbosa
25 de Agosto de 2025
Jornalista
Colaboradores

Processo é, sobretudo, prova

No caso do processo, a prova deve partir, em regra, das partes, mas não se destina a elas próprias. Volta-se em essência a convencer o Estado-juiz. E isso tem motivo óbvio

Valdélio Muniz
25 de Agosto de 2025