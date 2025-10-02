Anistia e Estado Democrático de Direito

Cabe anistia para autor de crime praticado contra o Estado Democrático de Direito?

Vamos direto à Constituição Federal do Brasil.

O art. 5º, XLIII, da CF/88 prescreve, com meridiana clareza, que “a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos.”

Os crimes contra o Estado Democrático de Direito constam da Lei nº 14.197/2021, lei essa que revogou expressamente a antiga Lei de Segurança Nacional nº 7.170, de 14 de dezembro de 1983, e que foram inseridos no nosso Código Penal pátrio, entre os quais estão a Abolição Violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L ), Golpe de Estado (art. 359-M ), Interrupção do Processo Eleitoral (art. 359-N CP), entre outros, além de uma peculiaridade contida no art 359-T prescrevendo que “ não constitui crime previsto neste Título a manifestação crítica aos poderes constitucionais nem a atividade jornalística ou a reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, de reuniões, de greves, de aglomerações ou de qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais”.

Esses delitos envolvendo o Estado Democrático de Direito não estão inseridos no rol expresso e taxativo do art. 5º, XLIII, da CF, artigo esse que é cláusula pétrea específica. Logo, para eles não existe qualquer proibição de concessão de anistia.

Portanto, podem sim, esses crimes da Lei nº 14.197/2021, ser objeto de anistia, já que a Constituição cidadã só a veda para quatro ( 4) específicos crimes de: tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e os definidos como crimes hediondos. Esses quatro ( 4) casos são exaustivos e não meramente exemplificativos.

Ainda que se admita, apenas e tão somente para argumentar, a sua vedação aos crimes contra o Estado Democrático de Direito que possam ser praticados por meio de atos violentos que se enquadrem como terrorismo, na Lei 13.260/2016, o Ministério Público Federal, titular da ação penal pública incondicionada, quanto aos atos de 8 de janeiro de 2023, não ofertou denúncia por eles ( atos de terrorismo) e muito menos a 1ª. Turma do Supremo Tribunal Federal condenou réus por esse crime (de terrorismo ), o que implica dizer que, jurídica e constitucionalmente, cabe a anistia, dependendo de ato oriundo do Congresso Nacional.