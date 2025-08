ABCDetran: inclusão que transforma vidas no trânsito e na cidadania

A educação é o primeiro passo para a liberdade. E quando falamos de trânsito, essa liberdade se traduz em segurança, autonomia e oportunidade. O projeto ABCDetran, lançado pelo Governo do Ceará, é uma dessas iniciativas que merecem ser celebradas por todos que atuam em prol de um trânsito mais humano, seguro e inclusivo. A proposta une alfabetização de adultos com a possibilidade de obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), permitindo que cidadãos antes excluídos do processo de formação para condutores agora tenham acesso pleno a esse direito fundamental.

Apresentado durante o lançamento da Jornada pela Educação no Trânsito, em Fortaleza, o ABCDetran representa um marco social inédito no país. Ao mesmo tempo em que combate o analfabetismo, o projeto promove a qualificação cidadã e a inserção no trânsito, integrando duas frentes essenciais para a construção de uma sociedade mais justa: o direito à educação e o direito à mobilidade.

Como representante do Sindicato das Autoescolas do Ceará, vemos no ABCDetran um avanço corajoso e necessário. O trânsito é um espaço coletivo, onde a convivência exige responsabilidade, empatia e, acima de tudo, conhecimento. Ao garantir que mais pessoas tenham acesso ao letramento, o projeto ajuda a formar não apenas motoristas, mas cidadãos mais conscientes de seu papel nas ruas, no convívio social e no exercício da cidadania.

Além disso, o impacto social é profundo. Muitas vezes, a falta de alfabetização impede que homens e mulheres acessem melhores empregos, ampliem suas possibilidades econômicas ou até exerçam funções básicas de cidadania, como preencher um formulário ou compreender orientações. Com o ABCDetran, essas barreiras começam a ser derrubadas. É a transformação real, que parte da sala de aula e chega ao asfalto, promovendo inclusão, dignidade e autoestima.

Parabenizamos o Governo do Ceará pela sensibilidade e visão social ao lançar essa iniciativa. Reforçamos o compromisso das autoescolas cearenses em apoiar essa transformação e atuar como parceiras nesse processo de formação cidadã. O ABCDetran é mais do que um programa: é uma porta aberta para um futuro com mais justiça, mais oportunidades e mais respeito no trânsito e na vida.

Eliardo Martins é presidente do Sindicato das Autoescolas