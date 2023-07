A transformação digital

O mercado de Tecnologia da Informação (TI) está em constante evolução e essa é uma das áreas mais resistentes e com um crescimento contínuo ao longo dos anos. Apesar das recentes demissões em massa em big techs e startups de tecnologia, o setor de TI continua aquecido e os empregos em tech permanecem em alta demanda. De acordo com o LinkedIn, entre as 25 profissões em alta em 2023, pelo menos 10 são de tecnologia.

Em diversas empresas, as demandas relacionadas à transformação digital continuam crescentes, isso significa que a incorporação de tecnologias ainda continua, transformando a maneira como a empresa opera e cria valor para seus clientes. Essas mudanças envolvem a adoção de ferramentas digitais como análise de dados, inteligência artificial, automação de processos de negócios, nuvem e mobilidade para aprimorar a eficiência, produtividade, comunicação, segurança da informação, agilidade e respaldo das operações.

Essa transformação é fundamental no modelo de negócio que leva as novas oportunidades de receita, relações mais próximas com clientes e vantagens competitivas. É uma jornada contínua, que exige uma liderança estratégica, mudanças culturais e habilidades digitais em toda a organização, além disso, os projetos desenvolvidos pelas organizações devem envolver equipes multidisciplinares para atender as necessidades do negócio.

A exemplo posso citar alguns investimentos que o Grupo Aço Cearense fez com a criação de uma nova Intranet, a migração dos serviços de tecnologia para nuvem, a criação de um novo sistema para gestão do Service Desk, a implantação de um escritório de processos para a padronização e automação dos fluxos, mudanças que proporcionam um melhor poder computacional e escalabilidade para suportar o crescimento das demandas.

Além disso, também foram criados novos sistemas para melhorar o atendimento ao cliente, como o canal no Whatsapp e o CRM, que está em curso. Mas não paramos por aí, a crescente adoção dessas tecnologias traz uma aceleração das atividades. Novos projetos estão no nosso radar com o objetivo de suportar o crescimento do Grupo e melhorar a experiência dos clientes.

Vinícius Amanajás é gerente de TI do Grupo Aço Cearense