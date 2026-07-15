A Reforma Tributária começa pela tecnologia

Enquanto o debate público sobre a Reforma Tributária se concentra em alíquotas e arrecadação, uma transformação silenciosa, mas absolutamente crítica, já está em movimento: a reinvenção dos sistemas fiscais. A adequação do Bilhete de Passagem Eletrônico (BP-e) para o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) não é apenas um ajuste técnico. É o primeiro sinal de que a transição para um novo modelo tributário já começou, e quem não se mover agora pode ficar para trás.

A implementação será gradual, mas a janela de preparação é agora, e ela não é infinita. Empresas que adiam a adaptação de seus sistemas correm riscos concretos: rejeições na emissão de documentos fiscais, inconsistências nas informações transmitidas ao Fisco, interrupções operacionais e, no pior cenário, penalidades. Não é questão de se, mas de quando isso afetará quem não se preparar.

O caminho é claro: gestores precisam iniciar conversas imediatas com contabilidade, compliance fiscal e tecnologia da informação. O primeiro passo é verificar se o software de gestão já está sendo atualizado pelo fornecedor conforme as novas notas técnicas. Essa simples verificação pode ser a diferença entre uma transição tranquila e uma crise operacional.

Mas há mais. O BP-e é apenas o começo. Outros documentos fiscais eletrônicos serão atualizados nos próximos meses, incorporando progressivamente as exigências da reforma e mecanismos como o cashback tributário. Essa sequência de mudanças reforça uma realidade: tecnologia e legislação são inseparáveis. A conformidade fiscal dependerá da qualidade dos sistemas, da integração entre áreas e da agilidade para acompanhar as mudanças regulatórias.

Aqui está o ponto de virada: essa obrigação também é uma oportunidade estratégica. Organizações que aproveitarem a transição para otimizar processos, automatizar rotinas e modernizar sua infraestrutura reduzem riscos, aumentam a eficiência e chegam mais preparadas ao novo ambiente tributário. Quem começar agora transforma uma exigência regulatória em diferencial de mercado.

A Reforma Tributária não é apenas sobre números. É sobre quem está pronto para o futuro.