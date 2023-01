A luminosidade adequada para ambientes corporativos

Uma composição de iluminação corporativa não deve integrar somente aspectos organizacionais e institucionais, pois um projeto luminotécnico impacta diretamente no bem-estar de um ambiente de trabalho. Parece algo estranho, mas o conforto na iluminação pode influenciar na qualidade do serviço prestado e na satisfação diária dos colaboradores. Tudo deve ser milimetricamente calculado, juntamente com um arquiteto, visto que algumas adaptações estruturais podem ser nocivas para o espaço empresarial.

A regra do jogo é clara: empreendedores descuidados nesse quesito estarão fadados ao fracasso, pois a boa produtividade dos setores poderá estar com os dias contados quando não há condições apropriadas de trabalho. As questões técnicas envolvem desde a informação sensorial do colaborador ao fluxo luminoso compatível com intuito de melhorar o conforto visual daquela área trabalhada.

Um exemplo é de que a luz deve ser difusa e se dispersar de maneira uniforme por todo espaço projetado, compreendendo, também, pontos que abordam a economia através da escolha de luminárias de led. Havendo sensatez no cumprimento das normas técnicas, consequentemente o empreendedor garantirá um local de trabalho seguro, confortável e muito mais econômico. Com isso, a percepção do profissional responsável pelo projeto luminotécnico ressalta a importância do equilíbrio na luminância. O projeto seguirá padrões para cada ambiente da empresa: galpão, sala de produção, área técnica, administração, diretoria, etc. Por isso, existem critérios específicos para essa aplicabilidade de iluminação na arquitetura.

Sucessivamente, a intensidade da luz tem a função de estabelecer a projeção adequada que proporcione o retorno aceitável de quem está usando uma luz artificial. Esse processo estimula, sobretudo, a produtividade a partir de estímulos provocados entre as luzes indicadas para o dia e a noite, dependendo da necessidade da empresa. Desta forma, fica fácil perceber que não é somente instalar qualquer luminária pois é necessária a comprovação técnica e científica em cada abordagem aqui apresentada.

Luciana Malgarisi é arquiteta e sócia-diretora da Spot Iluminação