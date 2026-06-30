A localização como fator decisivo para morar

A popularização dos estúdios nas grandes cidades não é apenas uma tendência arquitetônica, mas uma resposta direta a mudanças no estilo de vida urbano. Ainda assim, uma pergunta segue central no debate imobiliário: onde faz sentido morar em um estúdio?

A resposta, cada vez mais clara para especialistas do setor, passa por um fator determinante: a localização. Em imóveis compactos, o entorno deixa de ser complementar e passa a ser parte essencial da experiência de moradia.

Isso acontece porque o estúdio, por definição, concentra funções em um único espaço. Ele funciona melhor quando o morador encontra, fora de casa, tudo aquilo que complementa sua rotina. É nesse ponto que ganha força o conceito da cidade de 15 minutos, modelo urbano em que trabalho, serviços e lazer estão a poucos minutos de distância.

Na prática, isso significa viver próximo a supermercados, restaurantes, academias, hospitais, bancos, centros empresariais, shopping centers e áreas de lazer. Quanto mais completa a infraestrutura ao redor, maior o valor percebido do imóvel compacto.

Em regiões bem conectadas e com alta oferta de serviços, o estúdio deixa de ser apenas uma solução de metragem reduzida e passa a representar praticidade, mobilidade e ganho de tempo. Já em áreas afastadas, o mesmo produto pode perder eficiência, justamente por depender de deslocamentos longos para atividades básicas do dia a dia.

Esse comportamento também reflete uma mudança geracional. Rotinas mais dinâmicas, trabalho híbrido e maior valorização do tempo livre fazem com que muitos moradores priorizem viver perto de tudo, em vez de morar em espaços maiores e mais distantes.

Para o mercado imobiliário, isso redefine o que significa “valor”. A localização passa a influenciar diretamente não apenas o conforto, mas também a liquidez e o potencial de investimento de um imóvel. Em muitos casos, ela pesa mais do que o próprio tamanho da unidade.

No fim, morar em estúdio faz mais sentido quando o endereço resolve a vida. Porque, nesse novo cenário urbano, o verdadeiro diferencial não está apenas dentro do apartamento, mas principalmente em tudo o que está ao redor dele.

Reginaldo Rocha é empresário