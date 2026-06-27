A importância de entender seu cliente, no momento certo

A nova vantagem competitiva não está na aquisição de novos clientes, mas sim na experiência proporcionada. O mercadomoderno vive um novo paradoxo. Enquanto organizações investem pesado em publicidade digital, geração de demanda e aquisição de clientes, muitas continuam negligenciando o momento mais importante de toda a jornada: a entrega da experiência.

Em um mercado cada vez mais competitivo, a capacidade de atrair clientes deixou de ser o principal diferencial. O verdadeiro fator de crescimento orgânico e sustentável está na habilidade de compreender o cliente no momento correto, que é quando ele vivencia o valor entregue pela marca.

Nesse contexto, três pilares podem redefinir a forma como empresas de alto desempenho conquistam participação de mercado: A captura do sentimento do cliente no momento de maior impacto emocional, a mensuração objetiva da performance da equipe de atendimento e a cultura de reconhecimento baseada em coleta de dados e

gamificação.

Durante décadas, empresas vem buscando entender seus consumidores por meio de pesquisas enviadas horas ou dias após uma interação. Embora bem-intencionadas, essas iniciativas frequentemente produzem dados limitados e pouco acionáveis. O desafio está no momento em que a apuração da experiencia acontece, pois se o cliente recebe uma solicitação de feedback muito tempo depois da experiência, o contexto emocional já desapareceu. O entusiasmo diminuiu, os detalhes foram esquecidos e a percepção inicial foi substituída por outras preocupações do dia a dia. E é nesse momento aonde entra a Importância da medição contínua.Existe também uma grande lacuna que gera desperdícios operacionais e impede que comportamentos exemplares sejam reconhecidos e replicados.Pois quando uma marca não entende o que é de valor para seu cliente, se torna impossível treinar e replicar.

Colaboradores que não demonstram comprometimento com a experiência do cliente impactam negativamente a percepção do mercado sem que a liderança tenha visibilidade suficiente para agir rapidamente e então mais uma vez vem a importância da coleta de feedback no momento exato.É nesse contexto que a gamificação voltada a equipe surge, como uma poderosa ferramenta de transformação cultural.

O crescimento sustentável do futuro será liderado por empresas que conseguirem unir experiência do cliente, inteligência operacional e desenvolvimento de pessoas em uma única estratégia. Em um mercado onde produtos podem ser copiados e preços podem ser igualados, a compreensão profunda do cliente continua sendo a maior vantagem para se ganhar espaço e notoriedade.

Kaio Bezerra é empresário