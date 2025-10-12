Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

A eficiência do Estado com seus empregados é a base para reforma administrativa

O ruído provocado por essa fala revela a gravidade do dilema político

Escrito por
Murillo Torelli producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Professor
Legenda: Professor

A recente entrevista do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao podcast 3 Irmãos reacendeu um debate que poucos quiseram encarar com honestidade: a estabilidade do servidor público não pode ser confundida com imunidade à produção. Haddad defendeu que a estabilidade existe, mas que ela deve conviver com “regras claras de desempenho, padrão de qualidade e padrão de eficiência”, isso mostra que o serviço público tem de produzir resultados para a sociedade que o financia.

O ruído provocado por essa fala revela a gravidade do dilema político. De um lado, há a base de apoio entre servidores e sindicatos, naturalmente alarmada com qualquer sinal que aparenta fragilizar direitos conquistados; do outro, a sociedade com eleitores de todos os lados políticos exige serviços públicos mais céleres e funcionais, especialmente nas áreas que mais importam: saúde, educação, segurança e judiciário. Esse desalinhamento entre proteção laboral e demanda por entrega efetiva torna a reforma administrativa uma prioridade política que não pode ser empurrada com a barriga.

Importante lembrar o quadro legal: a própria Constituição Federal prevê instrumentos para lidar com desempenho insuficiente no serviço público, mas a regulamentação prática desse mecanismo ficou no limbo por décadas, até hoje pendem normas complementares e procedimentos concretos que garantam, com segurança jurídica, a responsabilização por baixo desempenho. O vácuo regulatório é um dos principais responsáveis pelo sentimento de impunidade e pelos incentivos perversos que afetam a eficiência da máquina pública.

Com tal fato questiono: Será que é possível associar a visão progressista (do governo Lula) com eficiência no serviço público? Merece resposta direta: sim, é teoricamente possível, mas depende do que se entende por “progressista”. Se ser progressista significa defender o acesso universal a serviços de qualidade e o uso responsável dos recursos públicos, então eficiência é prioridade óbvia. O que costuma travar a associação é que, na prática política, parte da esquerda equaciona proteção de direitos formais com defesa automática do status quo funcional, confundindo garantias trabalhistas com privilégios.

Para que a esquerda (ou qualquer campo identificado como progressista) incorpore a bandeira da eficiência sem perder coerência, precisa aceitar três compromissos mínimos: mensurar resultados, garantir processos justos para servidores e combater privilégios e apadrinhamentos que penalizam o cidadão contribuinte de impostos. Sem esses compromissos, “eficiência” vira rótulo vazio ou pretexto para precarização. E, sinceramente, a sociedade perde.

Modernizar o Estado é uma exigência civilizacional. Defender a estabilidade e a eficiência não é contraditório, é uma combinação necessária. Mas cabe ao campo reformista e ao campo conservador (e a qualquer cidadão honesto) pressionar por reformas que elevem a entrega pública, protejam os trabalhadores dignos e responsabilizem os maus servidores e gestores. Se a política seguir a via do diálogo institucional, com leis claras e fiscalização cidadã, a reforma administrativa pode ser uma vitória do Estado que serve à nação e não um instrumento de pulverização de direitos nem de manutenção de privilégios.

 

Sociólogo
Colaboradores

Qual o presente no Dia das Crianças?

Podemos fazer uma analogia simples: uma obra de pavimentação ou a inauguração de uma praça está para o político assim como um presente de Dia das Crianças está para um pai

Blesser Moreno
Há 2 horas
Professor
Colaboradores

A eficiência do Estado com seus empregados é a base para reforma administrativa

O ruído provocado por essa fala revela a gravidade do dilema político

Murillo Torelli
12 de Outubro de 2025
Psicóloga e Neuropsicóloga
Colaboradores

Como está o cuidado com a saúde mental infantil?

É fundamental desmistificar a ideia de que "criança não tem problema" ou que a tristeza e a irritabilidade são apenas "manhas" ou "fases"

Sarah Rebeca Barreto
11 de Outubro de 2025
Professor aposentado da UFC
Colaboradores

História: Drummond

Carlos Drummond sempre foi servidor público e apesar dos seus dotes intelectuais e dos amigos políticos, não se aproximou dos cargos eletivos

Gonzaga Mota
11 de Outubro de 2025
Neuropsicanalista
Colaboradores

A importância da comunicação na infância

A disciplina também precisa ser explicativa e contextualizada, não baseada em imposições de poder

Renato Lisboa
10 de Outubro de 2025
Nutróloga
Colaboradores

Inflammaging: o elo entre envelhecimento e inflamação silenciosa

Essa inflamação “estéril” é alimentada por múltiplos estímulos: resíduos celulares, excesso de nutrientes, disfunções metabólicas e alterações da microbiota intestinal

Roberta Siqueira
10 de Outubro de 2025
Advogado
Colaboradores

A Saúde e o dever de inclusão

A legislação não permite que a operadora negue o ingresso de beneficiários em razão de seu estado de saúde

João Barroso
09 de Outubro de 2025
Escritor
Colaboradores

Pajeú das catolezeiras

Telúrico riacho de nostálgica era! Riacho dos catolés, hoje navegado, a seco, por bolhas refrigeradas de aço e plástico, conduzidas por humanos, apressados ao sólido que se desmancha no nada

Luiz Carlos Diógenes
09 de Outubro de 2025
Superintendente da Fundação Abrinq
Colaboradores

Um Brasil melhor começa na infância

A infância é a fase mais determinante da vida. Cada experiência deixa marcas profundas na formação física, emocional e cognitiva

Victor Graça
08 de Outubro de 2025
Advogada
Colaboradores

O poder do feminino nas instituições

Mulheres seguem sub-representadas em tribunais superiores, conselhos empresariais, cargos eclesiásticos de gestão e posições executivas estratégicas

Carolina Parente
08 de Outubro de 2025
Advogado
Colaboradores

Internacionalização do patrimônio: proteção, crescimento e sucessão

Entre os instrumentos mais utilizados nesse processo estão: as holdings internacionais, que funcionam como um “guarda-chuva” para investimentos, imóveis e participações, centralizando a gestão

Jean Machado
07 de Outubro de 2025
Advogada
Colaboradores

Novas regras do BC fortalecem setor financeiro

Essas medidas podem, de fato, desencorajar a entrada de players menos preparados

Nayara Sales
07 de Outubro de 2025
Jornalista
Colaboradores

O Senado foi sensato

A mensagem transmitida pelos senhores(as) signatários(as) da PEC felizmente recebeu o repúdio dos brasileiros de bem

Gilson Barbosa
06 de Outubro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Redes sociais, trabalho e processo

No mundo do trabalho, excesso de exposição em redes sociais costuma ser fonte de problemas e, apesar dos inúmeros casos já registrados em processos, parece não ter provocado os cuidados devidos

Valdélio Muniz
06 de Outubro de 2025
Empresária
Colaboradores

A liderança começa lavando a louça

Na vida corporativa, muitas vezes idealizamos a liderança como uma posição de privilégio

Tatiana Pimenta
05 de Outubro de 2025
Conselheiro
Colaboradores

Alta performance em vendas: disciplina, estratégia e propósito

Além disso, dominar técnicas de coaching e compreender o perfil comportamental de cada cliente transforma a abordagem comercial

Ramon Pessoa
05 de Outubro de 2025
Empresário
Colaboradores

Segurança jurídica: o alicerce da incorporação imobiliária

O Ceará tem avançado a cada ano no crescimento imobiliário, oferecendo opções para todos os públicos

Jeferson Spiering Böes
05 de Outubro de 2025
Empreendedor
Colaboradores

Varejo de moda em alta no Brasil: como pequenos empreendedores podem se destacar no setor?

É notório que muitos empreendedores chegam com vontade de crescer, mas sem domínio dos processos mais básicos do varejo, como controle de estoque, precificação e presença digital

André Seibel
04 de Outubro de 2025
Professor aposentado da UFC
Colaboradores

História: Padre Vieira

Vale destacar que sua crença, típica do sebastianismo, influiu sobremaneira no seu pensamento e filosófico

Gonzaga Mota
04 de Outubro de 2025
Reitor da UFC
Colaboradores

UFC e a proteção ambiental de Jericoacoara

Não se trata apenas de um novo espaço físico, mas de um projeto que tem potencial de transformar o modo de vida e ocupação naquele entorno

Custódio Almeida
03 de Outubro de 2025