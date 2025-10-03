Diário do Nordeste
A ciência como pilar da justiça: a urgência das PECs da Polícia Científica

É notório que muitos empreendedores chegam com vontade de crescer, mas sem domínio dos processos mais básicos do varejo, como controle de estoque, precificação e presença digital

Rômulo Lima producaodiario@svm.com.br
Presidente do Sindiperitos-CE
O Brasil vive um momento notável de empreendedorismo. Só nos três primeiros meses de 2025, mais de 1,4 milhão de pequenos negócios foram abertos no país, sendo 78% deles de microempreendedores individuais (MEIs), segundo dados do Sebrae. Entre os setores mais procurados por quem está começando, o varejo de moda tem se consolidado como uma das apostas mais promissoras para geração de renda, autonomia e crescimento no mercado.

Esse movimento acompanha o bom desempenho do setor, que faturou R$ 215 bilhões em 2024 — um crescimento de 7% em relação ao ano anterior, segundo a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit). A moda brasileira segue pulsante, criativa e cheia de oportunidades, especialmente para quem sabe se adaptar e inovar.

É notório que muitos empreendedores chegam com vontade de crescer, mas sem domínio dos processos mais básicos do varejo, como controle de estoque, precificação e presença digital. Hoje, estar nas redes sociais e plataformas de venda online deixou de ser um diferencial e se tornou uma necessidade para quem quer competitividade e visibilidade de marca. Com apoio técnico, infraestrutura adequada e estratégia, é possível trilhar um caminho sólido e rentável.

Um dos pontos importantes que podemos reforçar para lojistas é: apostar na diferenciação é o caminho mais inteligente para se destacar no mercado. Marcas que constroem uma narrativa clara, mesmo que simples,  conseguem se conectar melhor com o público, criar vínculos reais e aumentar o potencial de fidelização. E isso vale tanto para quem vende moda evangélica, plus size, streetwear ou moda sustentável. Ter um nicho bem definido ajuda a ser lembrado, recomendado e desejado.

Também tenho visto com entusiasmo o uso estratégico das redes sociais por parte dos lojistas da região. As lives no Instagram e TikTok, por exemplo, têm sido excelentes ferramentas para apresentar novidades e impulsionar vendas em tempo real. Além disso, parcerias com influenciadores locais podem ajudar a atrair públicos novos com investimento acessível e retorno rápido.

A estrutura oferecida por centros de compras modernos, aliadas a ações educativas e de incentivo ao empreendedorismo, forma uma base sólida para quem deseja se especializar e crescer no setor. Empreender não é fácil, mas é possível e pode ser transformador. Nós do Circuito, seguimos comprometidos em gerar oportunidades, fomentar o comércio e impulsionar milhares de marcas que nascem aqui todos os dias.

Reitor da UFC
UFC e a proteção ambiental de Jericoacoara

Não se trata apenas de um novo espaço físico, mas de um projeto que tem potencial de transformar o modo de vida e ocupação naquele entorno

Custódio Almeida
03 de Outubro de 2025
Rômulo Lima
03 de Outubro de 2025
Empresário
Potencial Turístico

Cada vez mais, percebemos que visitantes se tornam moradores de fim de semana ou até mesmo fixos, consolidando a região como um polo de segundas residências

Edmundo Rodrigues
02 de Outubro de 2025
Professor da Unifor
Anistia e Estado Democrático de Direito

Esses delitos envolvendo o Estado Democrático de Direito não estão inseridos no rol expresso e taxativo do art. 5º, XLIII, da CF

Agapito Machado
02 de Outubro de 2025
ECA digital

O descumprimento dessas exigências poderá gerar sanções a esses serviços digitais, pois estes também devem ser responsabilizados pela proteção de direitos de crianças e adolescentes no entorno digital

Julliana Nogueira Andrade Lima
02 de Outubro de 2025
Empresária
Equidade não é discurso, é estratégia: o que sua empresa está fazendo?

A distância entre a retórica e a prática continua sendo um dos maiores obstáculos

Tatyane Luncah
01 de Outubro de 2025
Contabilista
Outubro Rosa: Sobrevivi ao câncer e ajudo gratuitamente outros pacientes

Na quinta sessão de quimioterapia, meu organismo não resistiu e precisei de internação, pois estava com infecção generalizada e neutropenia gravíssima

Jaqueline Chagas
01 de Outubro de 2025
Consultor pedagógico e professor
Escola integral, solução parcial

A discrepância é eloquente e dispensa rodeios: ampliar a carga horária, isoladamente, não assegura melhores resultados

Davi Marreiro
30 de Setembro de 2025
Defensora Pública do Ceará
Pessoas idosas no Ceará sustentam ¼ dos lares mas ainda precisam ter vez e voz

Recentemente foi noticiado dado que chama atenção e que serve de reflexão para políticas públicas e interessa a sociedade em geral

Ana Carolina Neiva
30 de Setembro de 2025
Jornalista
Trabalho, dança e justa causa

Assim como não convém que trabalhadores, sem consentimento da empresa onde trabalham, publiquem vídeos dançando fardados em horário e no ambiente de trabalho

Valdélio Muniz
29 de Setembro de 2025
Jornalista
O colégio, os casarões e a Furna da Onça

Na mesma avenida, pouco depois do cruzamento com a Rua Samuel Uchoa, outro ponto nos chama a atenção: os quatro velhos casarões ali existentes, provavelmente construídos entre as décadas de 1930 e 1940

Gilson Barbosa
29 de Setembro de 2025
Professor de economia
Reformas reais contra o mito da cobaia econômica

A estabilização monetária foi condição necessária para qualquer política de desenvolvimento. A hiperinflação corroía a renda, inviabilizava investimentos de longo prazo e distorcia preços relativos

Allan Gallo
28 de Setembro de 2025
Psicóloga
Compreensão Mundial – quando a empatia precisa de data

Falar de compreensão mundial é falar de empatia, um conceito muito citado e pouco praticado, até porque ele traz uma proposta muito ousada para o humano que ainda somos

Eliene Lima
28 de Setembro de 2025
Empreendedor
O futuro dos apps de finanças: por que a gamificação é tendência no setor financeiro

Fintechs que adotam estratégias gamificadas alcançam métricas robustas: Aumento de até 40% na interação dos usuários em algumas plataformas

Leandro Maldonado
28 de Setembro de 2025
História: Padre Cícero

Gonzaga Mota
27 de Setembro de 2025
Cantora
A alma da música nordestina

Festas e apresentações que celebram o gênero movimentam cidades inteiras, gerando empregos, turismo e oportunidades culturais

Vitória Fernandez
27 de Setembro de 2025
Empresária
Empreendedorismo feminino com propósito: negócios que mudam histórias

Muitas ainda enfrentam preconceitos sutis em setores tradicionalmente masculinos e a sobrecarga de conciliar maternidade e carreira

Sabrina Pessoa
27 de Setembro de 2025
Empresário
Não podemos desligar o futuro da energia solar

Não podemos permitir que pequenos grupos de interesse, buscando benefícios próprios, ditem o futuro de uma cadeia que beneficia milhões de brasileiros

Lucas Mello
26 de Setembro de 2025
Advogado
De símbolo de distinção a alvo de suspeita

Diante desse quadro, algumas perguntas se impõem. O que aconteceu com a advocacia? Será que a OAB, outrora escudo firme da classe, deixou de cumprir seu papel de proteção institucional?

Redação
26 de Setembro de 2025
Presidente nacional da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis – ABIH Nacional
Hotelaria nacional: portarias assinadas pelo MTur reafirmam compromisso com a excelência no turismo

Como em uma análise combinatória, essa simples assinatura reverbera por toda a cadeia: dos operadores aos agentes, dos gestores aos colaboradores, até chegar ao consumidor final

Manoel Linhares
25 de Setembro de 2025