2031: o mundo depois da inteligência humana

Há algo de quase cinematográfico na mais recente entrevista de Elon Musk. Por noventa minutos, ele conversa com Zanny Minton Beddoes, chefe da redação da The Economist, no interior de uma gigantesca fábrica da Tesla no Texas, enquanto automóveis elétricos deixam sozinhos a linha de montagem. O cenário é a primeira demonstração do futuro que Musk descreve: um mundo em que a inteligência se desprende do corpo humano, ocupa as máquinas e dispensa o trabalho que organizou a sociedade durante séculos.

Publicada em 23 de julho no The Insider, programa em vídeo da revista, a conversa percorre inteligência artificial, robôs, China, eletricidade, empregos, dinheiro, Marte e política. Mais do que anunciar tecnologias, Musk apresenta uma teoria sobre o destino econômico e político da humanidade.

Perto do encerramento, ele se compara indiretamente a Cassandra, capaz de prever o futuro, mas condenada a não ser acreditada. Há, porém, uma fissura nessa analogia. Cassandra não controlava palácios, fábricas nem meios de comunicação. Musk dirige empresas que desenvolvem carros, foguetes, satélites, robôs e inteligência artificial. Ele não observa o futuro do lado de fora: participa da construção daquilo que anuncia, inclusive do que teme. Costuma enxergar antes dos outros a direção das mudanças; raramente acerta seus prazos.

Sua previsão mais impressionante diz respeito a 2031. Em cerca de cinco anos, afirma, a inteligência artificial poderá superar a soma de toda a inteligência humana; em dez, os humanos já não estarão no controle, separados das máquinas pela distância intelectual que hoje nos afasta dos chimpanzés. A frase tem enorme força retórica e escassa precisão científica: não existe unidade capaz de somar a inteligência de oito bilhões de pessoas, e vencer especialistas em tarefas delimitadas não equivale a superar universidades, governos e empresas em conjunto. Ainda assim, o alerta não deve ser descartado: a inteligência artificial já executa tarefas complexas com autonomia crescente. Musk pode exagerar a métrica, mas não inventa o movimento.

Sua fragilidade começa quando transforma uma tendência real em destino inevitável. E há um problema político na analogia: estar no comando não é consequência biológica da inteligência: é construção de instituições, leis e decisões coletivas. A perda do comando humano não é lei da natureza. Pode ser abdicação política apresentada como destino tecnológico.

O raciocínio econômico segue uma cadeia sedutora: a inteligência artificial forneceria a capacidade digital; os robôs humanoides, a física; a produção se tornaria abundante; o trabalho, opcional; e o próprio dinheiro perderia relevância. Mas possibilidade técnica não se converte automaticamente em implantação universal. Programas podem ser copiados em segundos; robôs exigem fábricas, minerais, manutenção e logística. Modelos evoluem rapidamente; redes elétricas, escolas, leis e governos não. O mundo digital pode avançar exponencialmente. O mundo físico continua submetido ao território, ao capital e ao tempo.

A automação não elimina a escassez: apenas a desloca dos produtos para a infraestrutura que os fabrica. Quanto mais abundante se torna a inteligência digital, mais estratégicos ficam eletricidade, chips, água, cabos e território. Antes de o dinheiro perder o sentido, a energia terá adquirido ainda mais valor. A nuvem tem cabos, subestações, geradores, água, servidores e endereço. A corrida pela superinteligência é também uma corrida por infraestrutura.

Musk percebe isso ao tratar da China: para ele, chips e eletricidade serão os gargalos decisivos. Em 2024, o país respondeu por 54 por cento das instalações globais de robôs industriais. Para o Brasil, a lição pede menos deslumbramento e mais estratégia. Um país que apenas consome inteligência produzida no exterior transfere decisões, dados, produtividade e soberania. Não podemos nos contentar em exportar energia barata e importar inteligência cara. Agregar computação à energia, em território nacional, é uma nova forma de industrialização, e isso exige talentos, data centers, conectividade, proteção de dados e um verdadeiro cinturão da energia. Não haverá autonomia digital sem soberania infraestrutural.

A segunda fragilidade da profecia está na distribuição. Se o dinheiro perder importância, o poder não desaparecerá; mudará de forma. Quem possuirá os robôs, os modelos, os chips, os data centers e a energia? Uma renda alta universal preservaria o consumo, mas não devolveria poder de barganha, propriedade nem voz política: abundância produtiva não significa justiça distributiva. O dinheiro tampouco desaparece porque alguns produtos ficam baratos. Terra, moradia, energia, atenção e tempo continuarão escassos, e ele seguirá sendo unidade de conta e base de tributos. E a profecia não explica quem financiará as transferências quando a automação reduzir a tributação do trabalho.

Há, ainda, o que nenhuma curva de produtividade resolve: o trabalho não é apenas salário; organiza tempo, reconhecimento, pertencimento e propósito. Libertar o ser humano da obrigação de trabalhar não significa oferecer sentido à existência.

Musk estima entre dez e vinte por cento a chance de catástrofe e, mesmo assim, considera a corrida impossível de deter. Esse fatalismo é talvez o aspecto mais perigoso da entrevista: a velocidade da tecnologia não retira da política o dever de governar. Sua proposta de cooperação entre laboratórios é útil, mas insuficiente: concorrentes não substituem fiscalização independente. Uma corregulação efetiva exige avaliação prévia, auditoria independente, comunicação obrigatória de incidentes e supervisão pública da infraestrutura computacional. A segurança da humanidade não pode depender apenas da prudência voluntária de poucos empresários.

O paradoxo é difícil de ignorar. Musk anuncia uma era em que dinheiro e poder perderiam importância, enquanto acumula ambos e acelera a transformação que descreve, preservando controle sobre companhias e infraestruturas capazes de influenciar comunicações militares, mercados e decisões geopolíticas. Também converte opiniões políticas, como a previsão de guerra civil no Reino Unido em vinte anos, em prognósticos sem modelo nem indicador verificável. Quando o proprietário de uma plataforma global faz isso, a profecia deixa de ser inocente: pode influenciar o ambiente que afirma apenas descrever. Quanto maior o poder de amplificação, maior deve ser a responsabilidade da palavra.

Musk não deve ser tratado como profeta infalível nem descartado como excêntrico. Viabilizou carros elétricos em escala, foguetes reutilizáveis e comunicação global por satélite; errou repetidamente os prazos da condução autônoma. Quem o leva ao pé da letra pode errar o calendário; quem o ignora pode perder a direção do século. Mesmo que os cinco anos se transformem em doze, o problema permanecerá inteiro: no ritmo do direito, da educação e da infraestrutura, doze anos são quase amanhã.

Musk pode errar o ano. Não podemos errar a década.

A pergunta decisiva não é se em 2031 uma máquina ultrapassará toda a humanidade. É se nossas instituições estarão prontas quando sistemas superiores a nós em cada vez mais áreas passarem a controlar decisões econômicas, produtivas e políticas. É agora, antes da consolidação dessa infraestrutura, que devemos discutir energia, soberania, propriedade, tributação, segurança, trabalho e distribuição.

Na fábrica do Texas, os automóveis já aprenderam a sair sozinhos da linha de montagem. Mas alguém ainda define o programa, fornece a eletricidade, controla a fábrica e escolhe o destino. É nesse espaço que o direito, a política e a democracia precisam permanecer. Musk pode estar certo ao prever que as máquinas fabricarão abundância. Estará errado se imaginar que a abundância fabricará justiça. A primeira tarefa pertence à engenharia. A segunda continuará pertencendo à civilização.