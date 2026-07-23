Maldini revela tentativa de contratar Ancelotti para a Itália após Copa do Mundo

Segundo Maldini, a estratégia da federação italiana era buscar nomes de maior peso no futebol mundial

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
23 de Julho de 2026 - 11:18 (Atualizado às 11:29)
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Legenda: O técnico italiano Carlo Ancelotti tem contrato com a Seleção Brasileira até o fim de 2030
Foto: Hakan Akgun / AFP

Paolo Maldini revelou que tentou convencer Carlo Ancelotti a assumir o comando da seleção da Itália antes da definição pelo novo treinador da Azzurra. Atual diretor de seleções da Federação Italiana de Futebol (FIGC), o ex-zagueiro confirmou que entrou em contato com o técnico da Seleção Brasileira durante o processo de escolha do substituto de Gennaro Gattuso. 

Segundo Maldini, a estratégia da federação italiana era buscar nomes de maior peso no futebol mundial. Além de Ancelotti, Pep Guardiola também foi procurado para avaliar a possibilidade de assumir a equipe nacional. Apesar das investidas, nenhuma das negociações avançou.

Ancelotti, no entanto, permaneceu comprometido com o projeto da Seleção Brasileira. O treinador italiano assumiu o Brasil visando a Copa do Mundo de 2026 e seguiu à frente da equipe durante todo o ciclo, descartando um retorno imediato ao futebol de seu país.

Maldini explicou que o objetivo da FIGC era encontrar "os melhores" profissionais disponíveis para recolocar a Itália entre as principais seleções do mundo. A equipe vive um período de reconstrução após resultados abaixo das expectativas nas últimas competições internacionais.

Sem sucesso nas conversas com Ancelotti e Guardiola, a entidade italiana deu sequência às negociações com outros candidatos e definiu o novo comandante da seleção para iniciar o ciclo rumo às próximas competições internacionais. 

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