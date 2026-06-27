Iguatu garante vaga na 3ª Fase e Maracanã é eliminado da Série D

Dois dos 3 representantes cearenses entraram em campo pelo jogo de volta da 2ª Fase da Série D. O Iguatu passou de fase, mas o Maracanã foi eliminado.

O Azulão empatou com a Tuna Luso em 1x1 no estádio Morenão e se classificou, já que no Pará, havia vencido por 2x1.

No jogo deste sábado, Matheus Lima abriu o placar para o time cearense, de pênalti aos 24 minutos do 1º tempo, e Warlan empatou para a Tuna aos 44 do 2º tempo.

Assim, o Iguatu está entre os 32 melhores da competição e aguarda todos os classificados para conhecer seu adversário na 3ª Fase.

Caiu nos pênaltis

O Maracanã não teve a mesma sorte e foi eliminado. O Alvianil caiu nos pênaltis para o Imperatriz.

Na partida de ida, como visitante, o Maracanã arrancou o empate em 1x1, e em casa, não saiu no 0x0 no Almir Dutra. Assim, a vaga foi para os pênaltis e o time maranhense se classificou por 7x6.

Ferrão em campo no domingo

O Ferroviário será o último time cearense a jogar. O Ferrão entra em campo no domingo, às 17 horas, contra o Central de Caruaru, no PV.

No jogo de ida, no Lacerdão, em Pernambuco, as duas equipes empataram em 1x1. Assim, quem vencer estará classificado. Se empatarem a vaga será definida nos pênaltis.