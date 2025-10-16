Diário do Nordeste
Humorista Aluisio Júnior relata agressão após derrota do Fortaleza, no Castelão

Mulher e filho do humorista também foram agredidos

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 11:54)
Jogada
Legenda: Após o confronto, Aluisio Junior informou que o caso foi levado à delegacia do estádio
Foto: Reproduçãp/Redes

O humorista Aluisio Júnior publicou nas suas redes sociais que foi vítima de uma agressão na Arena Castelão ao deixar o jogo entre Fortaleza e Vasco, na noite de quarta-feira (15). O incidente ocorreu enquanto ele estava acompanhado de sua esposa e filho.

O relato de Aluisio Junior indica que a confusão começou quando o humorista estava deixando as arquibancadas em direção ao estacionamento. O humorista conta que, enquanto descia a escada de ferro que dá acesso à saída, um indivíduo parado na porta iniciou os ataques verbais.

"O cara começou a me xingar, que a culpa do Fortaleza ter perdido era minha", declarou Aluisio Junior ao Diário do Nordeste.  "A galera pensa que o Fortaleza me paga, o Fortaleza não me paga nem um real, não me dá camisa, não me dá ingresso, não me dá nada. Eu que vou com o meu dinheiro", afirmou.

Aluisio Junior conta que tentou se afastar, mas o agressor, acompanhado de outro indivíduo, partiram para agressão. Ele conta que a briga ficou generalizada quando a esposa dele levou um tapa e caiu no chão. " Aí os dois caras bateram em mim, no meu filho e na minha esposa', disse. 

O humorista conta que reagiu à agressão. Após o confronto, Aluisio Junior informou que o caso foi levado à delegacia do estádio. Ninguém ficou detido.

 

