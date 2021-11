Equador x Venezuela pelas Eliminatórias: confira horário, onde assistir e prováveis escalações

Equador e Venezuela medem forças nesta quinta-feira (11), às 18h (horário de Brasília), Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito (EQU). A partida é válida pela 13ª rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2022, no Catar.

Os donos da casa ocupam o 3ª lugar na tabela de classificação, atrás apenas de Brasil e Argentina, líder e vice-líder. Somam 17 pontos em 12 jogos. Nos últimos cinco jogos, venceu dois, perdeu dois e empatou um.

Enquanto isso, a Venezuela amarga a última colocação, com apenas 7 pontos somados até aqui. Mais do que melhores atuações, os venezuelanos precisariam de uma arrancada histórica para brigar por uma vaga para Catar 2022.

Onde assistir

A transmissão da partida será do SporTV.

Palpites para Equador x Venezuela

Prováveis escalações

Equador

Ramirez; Torres, Hincapie e Arboleda; Estupiñan, Gruezo, Caicedo e Preciado; Mena, Plata e Estrada. Técnico: Gustavo Alfaro.

Venezuela

Farinez; Hernández, Martínez, Ferraresi e González; Rincón, Martínez; Machis, Bello, Savarino; Ramírez. Técnico: José Peseiro.

Equador x Venezuela

Onde: Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito (EQU)

Data: 11/11, às 18h

Transmissão: SporTV