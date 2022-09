Com Zé Roberto titular, Ceará está escalado para enfrentar o Santos; veja formações

O Ceará está escalado para enfrentar o Santos, partida das 16h30 deste sábado (10) no Castelão, pela 26ª rodada da Série A. Será a primeira partida do técnico Lucho González diante da torcida do Vozão.

E o Ceará está escalado com novidades. Sem Vina e Jô, o treinador escolheu Guilherme Castilho e Zé Roberto para as funções.

Quem continua fora é Luiz Otávio, que já foi desfalque contra o Flamengo por desconforto muscular: assim, Gabriel Lacerda continua no time titular.

ESCALAÇÃO DO CEARÁ

João Ricardo; Nino Paraíba, Messias, Gabriel Lacerda e Bruno Pacheco; Richard Coelho, Richardson e Guilherme Castilho; Lima, Mendoza e Zé Roberto. Técnico: Lucho González.

ESCALAÇÃO DO SANTOS

João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Camacho, Vinícius Zanocelo e Gabriel Carabajal; Lucas Braga, Marcos Leonardo e Soteldo. Técnico: Lisca.





