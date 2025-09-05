Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (5/9)

A sexta-feira chega com um clima de tensão criativa no ar. A Lua em Aquário logo cedo se opõe a Vênus em Leão, acendendo aquele confronto interno entre o desejo de ser reconhecido individualmente e a necessidade de se sentir pertencente a um grupo. É como se o coração pedisse aplausos, enquanto a alma buscasse conexões mais autênticas. Esse aspecto pode trazer desconfortos em relações afetivas e profissionais: “Será que estou sendo eu mesma ou apenas agradando o outro?”

O convite é olhar para o espelho das suas relações. Onde você tem deixado de se valorizar por medo de perder apoio? Onde você tem abafado seu brilho para se encaixar? A Lua em Aquário cutuca justamente esse ponto: o futuro se constrói quando ousamos ser diferentes, mesmo que isso desagrade.

Mas a boa notícia é que, no fim do dia, essa Lua aquariana se harmoniza com Marte em Libra. O que parecia embate pela manhã pode se transformar em aliança à noite. A energia flui para parcerias mais equilibradas, conversas mais francas e movimentos coletivos onde a diferença soma, em vez de separar. É um excelente momento para agir em conjunto, desde que cada parte mantenha sua autenticidade.



Dica para hoje: não esconda suas cores para caber no quadro do outro. O céu pede autenticidade compartilhada: seja você, mas lembre-se de estender a mão.

Signo de Escorpião hoje

Assuntos familiares podem exigir um olhar mais cuidadoso, ainda que isso entre em conflito com a sua imagem pública. Mas, à noite, você encontra formas de agir com firmeza e elegância, equilibrando emoções e responsabilidades.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.