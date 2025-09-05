Diário do Nordeste
Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (5)

Dalva diz que Joyce está explorando Caio e Helena parte para cima dela.

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Zoeira
História de Amor
Legenda: História de Amor
Foto: Reprodução/TV Globo

A novela 'História de Amor' desta sexta-feira (5) vai ao ar às 15:15, após 'Terra Nostra - Edição Especial'. Nesse capítulo, Dalva diz que Joyce está explorando Caio e Helena parte para cima dela.

Resumo completo de 'História de Amor' desta sexta-feira

Dalva diz que Joyce está explorando Caio e Helena parte para cima dela. Furiosa, Joyce troca a fechadura da porta e deixa Helena na rua. Rafaela conta para Paula que Carlos irá viajar e se casar om Helena.

Paula telefona para a casa de Helena e Joyce diz que a mãe não mora mais lá. Paula vai ao apartamento de Carlos e dá de cara com Helena.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 15:15, na Rede Globo.

